En medio de las fuertes inclemencias climáticas que afectaron a San Juan y provocaron cortes de energía en distintos sectores de la provincia, la pequeña Pupé volvió a conquistar las redes sociales con una tierna charla junto a su tío, el periodista Facundo Merenda . Esta vez, la nena habló del miedo que sintió tras quedarse sin luz en su casa y dejó un mensaje especial para otros chicos sanjuaninos.

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El video fue compartido por Merenda en sus redes sociales y rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. Allí aparece Ruffina Sánchez -más conocida como “Pupé”- conversando junto a su hermana Milenka, mientras afuera el mal tiempo mantenía en alerta a varias zonas de San Juan.

“¿Se ha cortado la luz?”, le preguntó Facundo. “Sí”, respondió la pequeña, con total sinceridad. Luego contó que el apagón no solo había afectado a su casa, sino también a otros lugares: “En todas las casas y también en Chinas Te Quiero”, lanzó, haciendo referencia al conocido comercio sanjuanino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2052856705663291748&partner=&hide_thread=false ¡Se cortó la luz en la casa de Pupé! Así reaccionó la pequeña instagramer y le dio un consejo a los niños sanjuaninos pic.twitter.com/Md5Y0IT8ZB — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 8, 2026

Durante la charla, Pupé admitió que tenía miedo por la situación. Sin embargo, entre velitas encendidas y palabras de contención, el periodista intentó tranquilizar a las niñas y alentarlas a ser “valientes”. Fue entonces cuando la pequeña sorprendió con un mensaje tan simple como tierno: “Nada de tener miedo”.

“¿Cómo le decimos a los niños?”, insistió Facundo. “A ser valiente”, respondió Pupé. Y enseguida reforzó el consejo mirando a cámara: “Nada de tener miedo porque no le va a pasar nada”.

La espontaneidad de la niña volvió a enamorar a los usuarios de Instagram, donde cada aparición suya suele viralizarse en pocas horas. Con apenas tres años, Pupé se convirtió en una de las figuras infantiles más queridas de las redes sanjuaninas gracias a sus ocurrencias, su tonada característica y la naturalidad con la que se expresa frente a cámara.

Desde su casa en Chimbas, la pequeña comparte protagonismo con su hermana Milenka y con su tío Facundo, quien comenzó a publicar las conversaciones familiares casi de casualidad. Lo que empezó como un video espontáneo terminó transformándose en un fenómeno local que suma miles de reproducciones y comentarios cargados de cariño.