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¡Se cortó la luz en la casa de Pupé! Así reaccionó la pequeña instagramer y le dio un consejo a los niños sanjuaninos

Las niñas protagonizaron un tierno momento junto a su tío Facundo Merenda tras el apagón provocado por el temporal en San Juan. Entre velitas y confesiones sobre el miedo, Pupé dejó un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El video fue compartido por Merenda en sus redes sociales y rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. Allí aparece Ruffina Sánchez -más conocida como “Pupé”- conversando junto a su hermana Milenka, mientras afuera el mal tiempo mantenía en alerta a varias zonas de San Juan.

“¿Se ha cortado la luz?”, le preguntó Facundo. “Sí”, respondió la pequeña, con total sinceridad. Luego contó que el apagón no solo había afectado a su casa, sino también a otros lugares: “En todas las casas y también en Chinas Te Quiero”, lanzó, haciendo referencia al conocido comercio sanjuanino.

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Durante la charla, Pupé admitió que tenía miedo por la situación. Sin embargo, entre velitas encendidas y palabras de contención, el periodista intentó tranquilizar a las niñas y alentarlas a ser “valientes”. Fue entonces cuando la pequeña sorprendió con un mensaje tan simple como tierno: “Nada de tener miedo”.

“¿Cómo le decimos a los niños?”, insistió Facundo. “A ser valiente”, respondió Pupé. Y enseguida reforzó el consejo mirando a cámara: “Nada de tener miedo porque no le va a pasar nada”.

La espontaneidad de la niña volvió a enamorar a los usuarios de Instagram, donde cada aparición suya suele viralizarse en pocas horas. Con apenas tres años, Pupé se convirtió en una de las figuras infantiles más queridas de las redes sanjuaninas gracias a sus ocurrencias, su tonada característica y la naturalidad con la que se expresa frente a cámara.

Desde su casa en Chimbas, la pequeña comparte protagonismo con su hermana Milenka y con su tío Facundo, quien comenzó a publicar las conversaciones familiares casi de casualidad. Lo que empezó como un video espontáneo terminó transformándose en un fenómeno local que suma miles de reproducciones y comentarios cargados de cariño.

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