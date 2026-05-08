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La ENERC celebra una década enseñando, aprendiendo y disfrutando el cine

Del 13 al 16 de mayo se realizará la 6ª edición del Festival Federal de Cortos ENERC se Proyecta Cuyo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) Sede Cuyo presenta la 6ª edición del Festival Federal de Cortos ENERC se Proyecta Cuyo. Se realizará del 13 al 16 de mayo de 2025 en la sede de la institución, ubicada en 25 de Mayo Oeste 1670, Capital, San Juan.

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Bajo el lema “10 años enseñando cine”, esta edición celebrará una década de la ENERC Cuyo como sede regional, un hito que refleja el compromiso sostenido con la formación audiovisual y el vínculo profundo con la comunidad sanjuanina.

El evento, organizado por estudiantes, egresados y miembros de la comunidad ENERC, se lleva a cabo de forma simultánea en las ocho sedes del país. Su objetivo es fomentar y difundir la producción audiovisual estudiantil, dando visibilidad a cortometrajes realizados con el apoyo de diversos sectores de la sociedad cuyana.

El corazón del festival estará dado por las proyecciones de cortometrajes, organizadas en los siguientes bloques:

  • Proyección Federal — cortometrajes producidos en las distintas sedes de la ENERC a lo largo del país
  • Proyección de Tesis 2026 — trabajos finales de los estudiantes próximos a egresar
  • Proyección Cuyana — producción audiovisual de la región de Cuyo
  • Proyección Continua — muestra permanente durante el transcurso del festival
  • Proyección Aniversario 10 Años — una selección especial que celebra una década de la ENERC Cuyo como sede regional
  • Proyección Competencia 48 Horas y Premiación — cierre del festival con la exhibición de los cortometrajes realizados en 48 horas y entrega de premios a cargo de un jurado federal.

Una de las actividades más destacadas del festival es la Competencia de Cortos 48 Horas, abierta a toda la comunidad de Cuyo. Los equipos participantes deben estar integrados por al menos un estudiante o egresado de la ENERC, y el resto puede ser cualquier miembro de la comunidad regional. Cada equipo deberá producir un cortometraje completo en tan solo 48 horas, siguiendo consignas establecidas por la organización. Los trabajos serán exhibidos en el cierre del festival y evaluados por un jurado de alcance federal.

El festival también incluirá una competencia de fotografía, sumando otra disciplina a la celebración del audiovisual y la imagen en esta edición aniversario.

Por otro lado también se llevarán adelante charlas y talleres. A continuación el detalle:

Miércoles 13

  • 17:00 h — Charla/Taller “Cine Sin Cámara - Super 8” — Alfonso Aseguinolaza •18:30hs — Charla “Psicología en la construcción de personajes de ficción” — Florencia Batallan
  • 19:30 h — Charla virtual “Kit de supervivencia en animación: cómo afrontar una producción animada” — Bianca Cattaneo (Té de Productores)

Jueves 14

  • 17:30 h — Charla “Técnica de streaming: cómo profesionalizar el rol” — Luz Correa
  • 17:30 h — Laboratorio de poesía expandida hacia la imagen – Mg Lilia Parisí
  • 19:00 h — Charla “Derecho de Autor x Autores” — Matías Germán Rodríguez Romero

Viernes 15

  • 17:30 h — Taller “Sonido para animación” — Ain Olivares
  • 18:00 hs — Charla/Taller “Cinemecanica, encantos y obsesiones de los soportes fotoquímicos” — Nahuel Lahora y Celina Ugrin

Sábado 16

  • 15:00 h — Charla/Taller “Herramientas de VFX para realizadores” — Matías Plaza
  • 17:00 h — “Representaciones fantasmagóricas de Japón: desde la tradición oral al cine” + Demostración de Shodou — Daniel Gil, Emilio Sillero y Fernando Garnier
  • •18:30 h — Charla “La tigresa, el cazador y el espejo” — Mariano Donoso

FUENTE: Sí San Juan

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