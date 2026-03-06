Golpe delictivo en una casa de fin de semana en loteo privado de Pocito

Otro ataque contra una casa de fin de semana. Ladrones entraron a una propiedad dentro del Loteo San Ignacio, en Pocito, y la saquearon. Rompieron una puerta y robaron desde juego de vajillas hasta las bombas de agua.

El hecho ocurrió el jueves a la madrugada en una casaquinta ubicada en ese loteo, sobre calle Mendoza antes de calle 14. El propietario, apellido Gornari , fue alertado por un vecino que le advirtió que personas desconocidas habían ingresado a la propiedad, señalaron fuentes policiales.

Cuando llegó al lugar constató que los delincuentes habían violentado el alambrado perimetral para entrar al predio y luego forzaron una de las puertas de la casaquinta, relataron. Una vez adentro revisaron distintos sectores y se llevaron distintos objetos.

Entre los efectos sustraídos figuran una caja de herramientas, un horno eléctrico, distintos elementos de un rancho, dos bombas de agua, además de un juego de vajillas y otras cosas, señalaron las fuentes. La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría 7ª y del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.