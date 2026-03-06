sábado 7 de marzo 2026

Robo en vivienda

Golpe delictivo en una casa de fin de semana en loteo privado de Pocito

Ladrones entraron a una casaquinta situada en calle Mendoza. Violentaron una puerta y robaron desde artefactos hasta las bombas de agua.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otro ataque contra una casa de fin de semana. Ladrones entraron a una propiedad dentro del Loteo San Ignacio, en Pocito, y la saquearon. Rompieron una puerta y robaron desde juego de vajillas hasta las bombas de agua.

El hecho ocurrió el jueves a la madrugada en una casaquinta ubicada en ese loteo, sobre calle Mendoza antes de calle 14. El propietario, apellido Gornari, fue alertado por un vecino que le advirtió que personas desconocidas habían ingresado a la propiedad, señalaron fuentes policiales.

Cuando llegó al lugar constató que los delincuentes habían violentado el alambrado perimetral para entrar al predio y luego forzaron una de las puertas de la casaquinta, relataron. Una vez adentro revisaron distintos sectores y se llevaron distintos objetos.

Entre los efectos sustraídos figuran una caja de herramientas, un horno eléctrico, distintos elementos de un rancho, dos bombas de agua, además de un juego de vajillas y otras cosas, señalaron las fuentes. La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría 7ª y del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

