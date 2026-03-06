Entraron a una casa en Pocito y robaron hasta los inodoros: fueron condenados

Dos hombres fueron condenados a cuatro meses de prisión efectiva tras admitir haber cometido un robo en una vivienda del departamento Pocito. La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado en una audiencia realizada este 6 de marzo.

Los condenados fueron identificados como Juan Carlos Molina Montenegro y Franco Leonel Chandia , quienes el pasado 5 de marzo dañaron la tela olímpica romboidal del cierre perimetral de una vivienda ubicada en la intersección de calles Alfonso XIII y Pío XII .

De acuerdo a la investigación, tras ingresar al fondo del domicilio, propiedad de Guido Antonio Petrignani, los sujetos sustrajeron una bomba de agua, dos inodoros y un machete utilizado para corte de carne.

El caso fue resuelto en una audiencia celebrada el 6 de marzo a las 9:15, donde el juez de Garantías Mariano Carrera homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes.

En ese marco, el magistrado resolvió condenar a ambos acusados a cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo simple, en calidad de autores. Además, se declaró la reincidencia de los condenados, conforme a lo establecido en el artículo 50 del Código Penal.