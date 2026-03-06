viernes 6 de marzo 2026

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

La familia confirmó a Tiempo de San Juan que el menor fue encontrado este viernes por la tarde. Según indicaron, se encuentra en buen estado de salud y ya se reunió con sus padres.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras horas de intensa búsqueda y gran preocupación en San Juan, este viernes por la tarde apareció el adolescente de 15 años que era buscado desde la madrugada en Capital.

La noticia fue confirmada a Tiempo de San Juan por familiares del menor, quienes indicaron que el joven fue localizado alrededor de las 18 horas. Según dieron a conocer, se encontraba en la Ciudad de San Juan.

Según señalaron, el adolescente -identificado por las siglas S.O.O.- se encuentra en buen estado de salud, lo que llevó tranquilidad a su entorno luego de una jornada marcada por la angustia.

Tras ser encontrado, el menor se reunió con sus padres, quienes lo habían estado buscando desde temprano luego de que se ausentara de su vivienda durante la madrugada.

La desaparición había generado una fuerte movilización en redes sociales y en distintos sectores de la provincia, además de la activación del protocolo del programa San Juan Te Busca para dar con su paradero.

Finalmente, con la confirmación de que el adolescente apareció y está fuera de peligro, la familia llevó alivio a quienes seguían el caso y colaboraron con la difusión de su búsqueda durante el día.

