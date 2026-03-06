Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete

El sector del transporte de cargas se encuentra preocupado por el impacto que pueda llegar a tener el conflicto de Medio Oriente en los precios de los fletes. En este sentido, remarcaron que los costos subirían por el aumento del precio del barril del petróleo, impactando en el valor de los combustibles . Si bien todavía no hubo una repercusión concreta, están expectantes ante el escenario.

Escenario Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

El mercado mundial de los combustibles ha tenido un gran salto por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del petróleo. Por este motivo, el precio del barril de petróleo Brent cerró en USD 92,69 y el West Texas Intermediate (WTI) cerró en USD 90,90 por barril este viernes, el más alto desde 2023. Esto podría tener efectos directos en el país y, en consecuencia, en el valor de los combustibles. “Ojalá que esto se termine pronto y podamos realmente vivir en paz como el pueblo se merece”, señaló José Maldonado, presidente de la Unión Propietarios de Camiones de San Juan, a Tiempo de San Juan.

“Yo creo que, a la larga, algo nos va a afectar. Por el tema de los combustibles y el petróleo, porque justamente el conflicto es en la zona donde se distribuye gran parte del crudo para Europa y para el resto del mundo”, continuó.

A pesar de la crisis externa, Maldonado opinó que al país no debería faltarle hidrocarburos siempre y cuando la producción nacional se priorice para el consumo interno y no se exporte totalmente, gracias a la productividad que hay en Vaca Muerta. No obstante, destacó que hay posibilidad de que haya un impacto en el valor de los combustibles que tendrá sus repercusiones en el costo del flete.

Cabe destacar que el Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), registró en febrero un incremento mensual del 2,28%.

Con este resultado, el ICT acumula en el primer bimestre del año un aumento del 4,4%, mientras que la variación interanual asciende al 37,2%. Durante el segundo mes del año, una parte significativa de los rubros registró incrementos, destacándose especialmente Peajes, Gastos Generales y Combustible, mientras que otros componentes mostraron variaciones moderadas o se mantuvieron sin cambios.

El mayor incremento del mes correspondió a Peajes, con una suba del 13,3%, producto de nuevos aumentos tanto en corredores nacionales como en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.