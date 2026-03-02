Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

Desde el sector empresarial vinculado al combustible en San Juan existe incertidumbre sobre el futuro del precio de sus productos debido al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán , aunque ya cuentan con experiencia sobre cómo acomodarse a la situación. La Cámara de Expendedores de Combustibles ratificó que la problemática internacional repercutirá en la provincia, al igual que en todo el mundo, ya que el petróleo es un commodity atado a un valor establecido por el mercado mundial.

Analía Salguero, integrante de la comisión directiva de la entidad, confirmó que el escenario en Medio Oriente tendrá sus efectos en la economía nacional. Es que el país islámico posee el 10% de las reservas internacionales de crudo y controla el 20% de la circulación del recurso mediante el Estrecho de Ormuz . “Históricamente, las guerras alteran la ecuación de abastecimiento de los países productores y elevan la demanda de combustible, convirtiéndolo en un elemento crítico para sostener el conflicto”, expresó a Tiempo de San Juan.

Indicó que, “aunque se han registrado aumentos recientes, estos se deben principalmente a una regularización de valores que venían 'muy atrasados' y a factores comerciales de marcas específicas, no directamente al contexto de la guerra actual”.

Detalló que el combustible funciona como un commodity a nivel internacional, por lo que su precio se encuentra expuesto a la volatilidad del mercado global. “La materia prima principal es el crudo, y cualquier disparo en el valor del barril impacta directamente en el precio de los surtidores locales”, indicó Salguero.

Para la autoridad empresarial, Argentina cuenta con suficiente experiencia para afrontar este tipo de circunstancias que terminan condicionando el comercio interior. “Primero hay que asegurar el abastecimiento del mercado local; eso es lo prioritario. Después, seguramente, se verá reflejado en el precio”.