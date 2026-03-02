lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles señalaron que el valor variará acorde a los cambios que haya en el mercado mundial del petróleo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image.png

Desde el sector empresarial vinculado al combustible en San Juan existe incertidumbre sobre el futuro del precio de sus productos debido al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, aunque ya cuentan con experiencia sobre cómo acomodarse a la situación. La Cámara de Expendedores de Combustibles ratificó que la problemática internacional repercutirá en la provincia, al igual que en todo el mundo, ya que el petróleo es un commodity atado a un valor establecido por el mercado mundial.

Lee además
el embajador de israel sobre iran: por ahora no vemos una amenaza directa en la argentina
Seguridad

El embajador de Israel sobre Irán: "Por ahora no vemos una amenaza directa en la Argentina"
el dramatico mensaje de la madre del sanjuanino manu armoa en abu dabi: estamos atrapados y muy cerquita de iran
Enorme preocupación

El dramático mensaje de la madre del sanjuanino Manu Armoa en Abu Dabi: "Estamos atrapados y muy cerquita de Irán"

Analía Salguero, integrante de la comisión directiva de la entidad, confirmó que el escenario en Medio Oriente tendrá sus efectos en la economía nacional. Es que el país islámico posee el 10% de las reservas internacionales de crudo y controla el 20% de la circulación del recurso mediante el Estrecho de Ormuz. “Históricamente, las guerras alteran la ecuación de abastecimiento de los países productores y elevan la demanda de combustible, convirtiéndolo en un elemento crítico para sostener el conflicto”, expresó a Tiempo de San Juan.

Indicó que, “aunque se han registrado aumentos recientes, estos se deben principalmente a una regularización de valores que venían 'muy atrasados' y a factores comerciales de marcas específicas, no directamente al contexto de la guerra actual”.

Detalló que el combustible funciona como un commodity a nivel internacional, por lo que su precio se encuentra expuesto a la volatilidad del mercado global. “La materia prima principal es el crudo, y cualquier disparo en el valor del barril impacta directamente en el precio de los surtidores locales”, indicó Salguero.

Para la autoridad empresarial, Argentina cuenta con suficiente experiencia para afrontar este tipo de circunstancias que terminan condicionando el comercio interior. “Primero hay que asegurar el abastecimiento del mercado local; eso es lo prioritario. Después, seguramente, se verá reflejado en el precio”.

Temas
Seguí leyendo

Conflicto en Irán: Grossi confirmó que no existen indicios de ataques o daños a las instalaciones nucleares

Guerra en Irán: el petróleo registra la mayor alza en cuatro años por el cierre de Ormuz

La televisión estatal iraní fue hackeada

Israel lanza un nuevo y más ofensivo ataque contra territorio de Irán

Operación 'Furia Épica': así se inició el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Como represalia, Irán realizó ataques contra Dubái

Confirmaron que el líder supremo de Irán sigue vivo

Israel asegura haber matado al ministro de Defensa iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
efecto domino: tras la suba del precio de la carne vacuna, aseguran que hubo aumentos en el cerdo y el pollo
Relevamiento

Efecto dominó: tras la suba del precio de la carne vacuna, aseguran que hubo aumentos en el cerdo y el pollo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Te Puede Interesar

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados
Obras clave

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos
Pronóstico

Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos

Cristian Escalante, el sospechoso frente al juez de garantías.
Golpe a una distribuidora

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

El comunicado de Ausonia por la muerte de Pablito Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales
Deceso

El comunicado de Ausonia por la muerte de "Pablito" Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar