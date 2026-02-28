sábado 28 de febrero 2026

Voz oficial

Confirmaron que el líder supremo de Irán sigue vivo

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán expresó que el ayatolá Ali Khamenei está vivo, informó a NBC News. Afirmó que dos comandantes fallecieron.

Por Agencia NA
image

El líder supremo, ayatolá Ali Khamenei, sigue vivo, informó a NBC News el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques masivos contra aquel país en las primeras horas de este sábado.

Araghchi dijo en una entrevista exclusiva con NBC News que dos comandantes murieron, pero importantes funcionarios iraníes, incluyendo a los jefes del poder judicial y al presidente del Parlamento, sobrevivieron.

“Todos los funcionarios de alto rango están vivos. Estamos manejando esta situación y todo está bien. Hasta donde yo sé, el líder supremo está vivo”, indicó.

Ynet Global, una importante fuente de noticias cotidianas israelíes en inglés, informó que funcionarios israelíes creen que Khamenei murió durante el ataque inicial contra Irán.

Citando evaluaciones de seguridad israelíes, el reporte de Ynet señala que Khamenei se encontraba entre varios líderes iraníes importantes que habían sido blanco de los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel en múltiples sitios en donde estos se habían reunido hoy con anterioridad.

NBC News advirtió que el medio no verificó de manera independiente estas aseveraciones.

