El Secretario General de la ONU pidió el inmediato cese del fuego entre Afganistan y Pakistan

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió hoy el cese inmediato de las hostilidades entre Afganistán y Pakistán, dijo el vocero Stephane Dujarric.

Impactante video Tragedia en Milán: descarrila un tranvía en el centro y deja al menos dos muertos y decenas de heridos

Hidrovía Privatización de la vía navegable troncal: tres ofertas y aval de la ONU en la licitación internacional

“Puedo decirles que el secretario general está profundamente preocupado por la escalada de violencia entre Afganistán y Pakistán y por el impacto que la violencia está teniendo sobre la población civil”, dijo Dujarric en la conferencia de prensa cotidiana. El jefe de la ONU reiteró su llamado a las partes para que resuelvan cualquier diferencia a través de la diplomacia, agregó.

Sobre la situación humanitaria en Afganistán, Dujarric dijo que de acuerdo con los trabajadores humanitarios de la ONU, años de conflicto, pobreza y desastres naturales como sequías y sismos, han dejado a cerca de la mitad de la población del país con necesidad de recibir ayuda humanitaria.

“La cifra sólo crecerá si los enfrentamientos continúan o se agravan”, dijo. “Seguimos exhortando a todas las partes en conflicto a cumplir con sus obligaciones de conformidad con el derecho humanitario internacional, y a garantizar en particular que los civiles sean protegidos en todo momento, al igual que la infraestructura civil”, señaló el portavoz.