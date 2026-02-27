viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante video

Tragedia en Milán: descarrila un tranvía en el centro y deja al menos dos muertos y decenas de heridos

El siniestro ocurrió en una de las zonas más transitadas de la ciudad italiana. El vehículo se salió de las vías, embistió a un peatón y terminó incrustado contra un edificio. Investigan si hubo una falla técnica o un error humano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tranvía Milan

Un grave siniestro se registró este viernes por la tarde en pleno corazón de Milán después de que un tranvía se saliera de su trazado y se estrellara contra una estructura urbana, provocando la muerte de dos personas e hiriendo a numerosos pasajeros y transeúntes.

Lee además
trump dijo que evalua una posible toma de control amistosa de cuba
Declaraciones

Trump dijo que evalúa una posible "toma de control amistosa" de Cuba
hillary clinton declaro ante congresistas por el escandalo epstein: nada que ocultar
Testimonio

Hillary Clinton declaró ante congresistas por el escándalo Epstein: "Nada que ocultar"

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 (hora local) en la concurrida avenida Vittorio Veneto, cuando la formación de la línea 9, que circulaba por una de las arterias más transitadas de la ciudad italiana, perdió el control y se desvió de su ruta habitual. Tras descarrilar, avanzó cruzando los carriles antes de impactar contra la fachada de un edificio cercano.

image

Según los informes preliminares, entre los fallecidos hay un peatón que fue golpeado al quedar en el camino del tranvía y un pasajero que se encontraba a bordo al momento del descarrilamiento. Además, alrededor de cuarenta personas sufrieron lesiones de distinta gravedad y fueron trasladadas a distintos centros de atención médica de la ciudad.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento en que el vehículo abandona las vías y embiste contra la infraestructura urbana, generando escenas de caos y confusión entre los presentes. Tras el impacto, equipos de emergencia, ambulancias y bomberos trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y controlar la zona afectada.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar qué causó el descarrilamiento. Aunque aún no hay conclusiones oficiales, se estudian diversas hipótesis, entre ellas un posible error en la maniobra de conducción o un fallo en los sistemas de cambio de vías.

El siniestro se produce en un momento en que la ciudad, recientemente sede de eventos internacionales, atraviesa una fase de intensa actividad urbana, lo que agrava el impacto social y mediático del hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2027506019660709972&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Aseguran que Nicolás Maduro no tiene el dinero para pagar su defensa en Estados Unidos

Nahuel Galló se comunicó por primera vez con su familia luego de 445 días secuestrado

Irán y EE. UU. comparten una "apertura sin precedentes" en conversaciones nucleares

El gendarme argentino preso en Venezuela, Nahuel Gallo, sigue en huelga de hambre

España: murió el cabecilla del intento de golpe de 1981

Brasil: condenan a 76 años de prisión a ideólogos del asesinato de la activista social Marielle Franco

Cuba interceptó una lancha rápida con bandera de Estados Unidos: hay 4 muertos

Avance inédito: una británica se convierte en madre tras un trasplante de útero de una donante fallecida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
trump dijo que evalua una posible toma de control amistosa de cuba
Declaraciones

Trump dijo que evalúa una posible "toma de control amistosa" de Cuba

Por Agencia NA

Las Más Leídas

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: No salgo a la calle para no pelear con otros perros
Personaje sanjuanino

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: "No salgo a la calle para no pelear con otros perros"

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook
Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Te Puede Interesar

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
Congreso

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Por Agencia NA
El ahora condenado.
Abusador

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde
Minería

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde

Una especialista sanjuanina explica las razones por las que una buena alimentación potencia el aprendizaje y la concentración
Nutrición escolar

Una especialista sanjuanina explica las razones por las que una buena alimentación potencia el aprendizaje y la concentración

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital