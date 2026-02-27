Tragedia en Milán: descarrila un tranvía en el centro y deja al menos dos muertos y decenas de heridos

Un grave siniestro se registró este viernes por la tarde en pleno corazón de Milán después de que un tranvía se saliera de su trazado y se estrellara contra una estructura urbana, provocando la muerte de dos personas e hiriendo a numerosos pasajeros y transeúntes.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 (hora local) en la concurrida avenida Vittorio Veneto, cuando la formación de la línea 9, que circulaba por una de las arterias más transitadas de la ciudad italiana, perdió el control y se desvió de su ruta habitual. Tras descarrilar, avanzó cruzando los carriles antes de impactar contra la fachada de un edificio cercano.

image

Según los informes preliminares, entre los fallecidos hay un peatón que fue golpeado al quedar en el camino del tranvía y un pasajero que se encontraba a bordo al momento del descarrilamiento. Además, alrededor de cuarenta personas sufrieron lesiones de distinta gravedad y fueron trasladadas a distintos centros de atención médica de la ciudad.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento en que el vehículo abandona las vías y embiste contra la infraestructura urbana, generando escenas de caos y confusión entre los presentes. Tras el impacto, equipos de emergencia, ambulancias y bomberos trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y controlar la zona afectada.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar qué causó el descarrilamiento. Aunque aún no hay conclusiones oficiales, se estudian diversas hipótesis, entre ellas un posible error en la maniobra de conducción o un fallo en los sistemas de cambio de vías.

El siniestro se produce en un momento en que la ciudad, recientemente sede de eventos internacionales, atraviesa una fase de intensa actividad urbana, lo que agrava el impacto social y mediático del hecho.