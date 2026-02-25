miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

Cuba interceptó una lancha rápida con bandera de Estados Unidos: hay 4 muertos

El gobierno de la isla informó que “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”.

Por Agencia NA
image

Al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas cuando una lancha con bandera estadounidense fue interceptada por tropas guardafronteras cubanas, en un incidente ocurrido a una milla náutica de la costa cubana, informó el Ministerio del Interior de Cuba (Minint). Además, el comandante de la embarcación cubana resultó lesionado como producto del tiroteo.

Lee además
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Declaraciones

Ultimátum de Trump para Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero"
cuba esta dispuesta al dialogo con eeuu, pero sin presiones
Tensión

Cuba está dispuesta al diálogo con EEUU, pero "sin presiones"

El Gobierno cubano informó que este 25 de febrero, en horas de la mañana “se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, que se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara”.

Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco efectivos, para la identificación de la embarcación estadounidense,ue “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”,

Esto provocó que el comandante de la embarcación cubana “resultara lesionado”.

“Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, precisa el comunicado.

Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región”, concluye el comunicado del Ministerio del Interior cubano.

Temas
Seguí leyendo

España: murió el cabecilla del intento de golpe de 1981

Brasil: condenan a 76 años de prisión a ideólogos del asesinato de la activista social Marielle Franco

Avance inédito: una británica se convierte en madre tras un trasplante de útero de una donante fallecida

"Más fuerte que nunca": Trump calificó su propia gestión en EE.UU

Rusia lanza una advertencia final a Europa: "Saben cómo terminará un ataque nuclear"

La UE prepara su ley de "Hecho en Europa", para defender su indutria automotriz

Venezuela otorgó la amnistía a más de 3.000 personas

Robo de las joyas de la Corona: Renunció la directora del Louvre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El nacimiento del primer bebé británico tras un trasplante de útero de donante fallecida marca un hito para la medicina reproductiva en el Reino Unido (Créditos: Womb Transplant UK/Facebook)  
Ciencia

Avance inédito: una británica se convierte en madre tras un trasplante de útero de una donante fallecida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Te Puede Interesar

Foto: Copa Argentina.
Pasaje en mano

San Martín, entonado y feliz: le ganó a Deportivo Madryn y sacó boleto a la próxima instancia de la Copa Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón
Buscado

Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan
Panorama incierto

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans millennials, Federico siempre presente y la admiración por San Juan
Música

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans "millennials", Federico siempre presente y la admiración por San Juan

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores
Golpe al bolsillo

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores