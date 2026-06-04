San Juan buscará el calor escondido bajo tierra: cómo hará con tecnología alemana el primer mapa geotérmico

San Juan dio un paso más en su estrategia de desarrollo de energías renovables y esta vez lo hizo con la que está bajo tierra: Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) firmaron un acuerdo de cooperación para elaborar el primer mapa geotérmico de la provincia.

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El objetivo es contar con un mapa que identifique dónde se encuentran los recursos de calor subterráneo y cuáles son sus posibles usos productivos y energéticos.

La iniciativa busca completar el relevamiento de los principales recursos renovables de San Juan. Hasta ahora, la provincia ya contaba con mapas de potencial solar y eólico. Con este nuevo estudio incorporará la dimensión geotérmica, es decir, el aprovechamiento del calor almacenado bajo la superficie terrestre.

El anuncio llega en un contexto donde San Juan ya aparece entre las provincias argentinas con mejores perspectivas para el desarrollo geotérmico. En 2024, la Cámara Geotérmica Argentina incluyó a la provincia dentro del reducido grupo de jurisdicciones con recursos geotérmicos capaces de ser aprovechados para generación eléctrica. Junto con Neuquén, Jujuy, Salta y Catamarca, San Juan figura entre las regiones donde el calor almacenado en el subsuelo podría transformarse en energía limpia.

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El acuerdo de cooperación

El convenio fue suscripto por el presidente de EPSE, Lucas Estrada; el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jorge Castro. El proyecto tendrá una duración de dos años y será ejecutado por el Centro de Geotermia de la universidad.

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"Hace algunos años desarrollamos los mapas solar y eólico de San Juan. Este mapa geotérmico viene a completar el mapa renovable de la provincia y tiene una característica muy importante: será desarrollado junto a la Universidad Nacional de San Juan, con conocimiento y capacidades locales", destacó Estrada durante la presentación.

El funcionario agregó que el proyecto responde a una política de Estado impulsada por el Gobierno provincial. "Tenemos el mandato del gobernador Marcelo Orrego de trabajar fuertemente en el desarrollo renovable de la provincia. En San Juan esto es una política de Estado y este proyecto representa un paso más en esa dirección", afirmó.

La información que surja del estudio servirá para evaluar futuras aplicaciones vinculadas a la generación de electricidad, sistemas de calefacción, climatización de edificios y diversos procesos industriales que puedan aprovechar la energía geotérmica.

Se usará tecnología alemana

La responsable técnica del proyecto, Sofía Pérez Luján, explicó que el trabajo de campo incluirá equipamiento especializado para medir temperaturas en distintos niveles del subsuelo.

Según detalló, el estudio utilizará equipamiento incorporado desde Alemania y nuevos sensores que serán instalados en pozos acuíferos para monitorear temperaturas y características del nivel freático.

"Esos equipos nos van a permitir medir temperaturas a diferentes niveles de la corteza terrestre. Con esa información podremos generar un mapa de los diferentes tipos de entalpía, baja, media y alta, y en función de eso determinar los usos que pueden desarrollarse dentro de la provincia", explicó la investigadora.

La especialista destacó además que el proyecto se inscribe dentro de los objetivos de transición energética que buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir el impacto asociado al cambio climático.

Dónde buscarán el calor del subsuelo

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Uno de los aspectos más relevantes del estudio será la identificación de las áreas donde existe mayor potencial geotérmico. Gran parte de los trabajos se concentrarán en valles intermontanos y en zonas cordilleranas donde ya existen manifestaciones térmicas superficiales.

Entre los puntos de interés mencionó al Valle del Cura, particularmente sectores como Los Despoblados y Bañitos, donde existen surgentes naturales de agua termal. "Son sitios muy interesantes porque el recurso está presente en superficie", indicó la especialista.

También señaló que se realizarán estudios en pozos de hasta 500 metros de profundidad en el departamento Sarmiento. La lógica detrás de estas investigaciones es sencilla: a mayor profundidad, mayor temperatura. Esa información permitirá establecer dónde existen mejores condiciones para el aprovechamiento energético del recurso.

Un potencial que ya se había identificado

El principal foco de interés es el yacimiento geotérmico Los Despoblados, ubicado en el Valle del Cura. Allí se realizaron estudios de prefactibilidad técnica y económica entre 2010 y 2014 a partir de trabajos desarrollados por Geotermia Andina y Barrick.

Según la Cámara Geotérmica Argentina, el potencial total estimado para el país ronda los 2.000 megavatios de generación eléctrica, mientras que los proyectos más avanzados podrían aportar entre 300 y 400 megavatios en los próximos años.

Con la elaboración del mapa geotérmico, San Juan buscará ahora dar un paso más: pasar de las estimaciones generales a una caracterización precisa de sus recursos, incorporando información científica que permita atraer inversiones y planificar futuros proyectos energéticos.

Cuando el trabajo concluya, la provincia contará por primera vez con un mapa integral de recursos renovables que reunirá información solar, eólica y geotérmica en una misma estrategia de desarrollo energético.