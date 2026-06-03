Viajar a Brasil: La drástica decisión sobre el DNI argentino que podría arruinar tus vacaciones

Las autoridades migratorias de Brasil han ratificado la vigencia de una serie de controles para los ciudadanos argentinos que planean ingresar a su territorio. En un esfuerzo por agilizar y verificar el flujo de turistas, la Policía Federal de Brasil recordó que es imperativo presentar documentación de identificación válida, actualizada y en excelente estado de conservación.

Mundial 2026 Ni Argentina ni Brasil: la selección que una supercomputadora ve campeona del Mundial

Una de las aclaraciones más importantes realizadas por las autoridades brasileñas es que el DNI digital no es aceptado como documento de viaje para cruzar la frontera o realizar trámites migratorios. Esta medida impacta directamente en aquellos viajeros que confían en las versiones tecnológicas de su documentación, quienes podrían ver interrumpido su viaje por no portar el respaldo físico adecuado.

Además, se advirtió que los documentos físicos anteriores al último ejemplar emitido también quedan invalidados para el ingreso. Por lo tanto, los viajeros deben utilizar únicamente el DNI físico más reciente o, en su defecto, un pasaporte vigente.

Herramientas para agilizar el trámite

Para facilitar el proceso en los pasos fronterizos, Brasil ha puesto a disposición un sistema de prerregistro migratorio online. Este formulario permite completar los datos personales antes de llegar a la aduana y genera un código QR que agiliza el control. No obstante, las autoridades aclaran que este código no reemplaza la obligación de presentar la documentación física obligatoria.

Menores y vehículos: Requisitos adicionales

El control no se limita solo a la identidad básica. En el caso de los menores de edad, se exige el acta de nacimiento y, en situaciones donde no viajen con ambos padres, una autorización de viaje certificada. La falta de estos papeles puede generar demoras significativas o incluso el rechazo del ingreso al país.

Para quienes decidan viajar en vehículo particular, las exigencias incluyen:

Cédula verde física.

Licencia de conducir vigente.

Seguro Mercosur impreso y actualizado.

y actualizado. En caso de conducir un vehículo de terceros, una autorización certificada o apostillada.

Las autoridades brasileñas concluyeron recordando que no se permite circular con documentación vencida y que el cumplimiento estricto de estas normas es la única garantía para un ingreso sin inconvenientes al país vecino.