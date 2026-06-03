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El precio del petróleo vuelve a acercarse a los US$100

La falta de resolución de la guerra en Medio Oriente impulsa los valores de los combustibles.

Por Agencia NA
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El precio del petróleo vuelve a acerca a los US$100 ante la falta de resolución de la guerra en Medio Oriente y en medio de nuevas declaraciones cruzadas.

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El barril de Brent sube está miércoles cerca de 2% y oscila en torno a los US$98, manteniendo una firme escalada en lo que va de la semana, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

Esta situación vuelve a presionar sobre los precios de los combustibles y mantiene el foco en las decisiones que puedan tomar las petroleras locales.

Si bien existe un acuerdo de sostener los precios, al no ceder el conflicto la decisión final puede ser un nuevo traslado de los nuevos valores a los surtidores.

FUENTE: Agencia NA

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