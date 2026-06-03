Trump dice que podría reunirse en "algún momento" con el líder supremo iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está dispuesto a encontrarse con el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, según lo afirmó en una entrevista en el podcast del New York Post.

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“Me gustaría reunirme. Nos estamos llevando bastante bien. Probablemente me reúna con él en algún momento”, dijo Trump. La declaración se da en medio de las negociaciones entre su Gobierno y el iraní para ponerle fin a la guerra.

El mandatario estadounidense, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, también aseguró que su Gobierno ya ha acordado con Irán “que no van a tener armas nucleares”, lo que facilitaría llegar a un acuerdo de paz duradero.

El presidente sostuvo además que Khamenei, pese a problemas de salud que sufre desde un reciente ataque aéreo que lo dejo herido, participa en las conversaciones de paz para poner fin a la guerra.

“Le tienen mucho respeto, dicen que está dando aprobación porque así ha sido durante mucho, mucho tiempo”, agregó Trump en referencia al dirigente iraní que sucedió en el cargo a su padre, muerto durante los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de marzo.

Sin embargo, Trump no dio precisiones sobre la existencia de una agenda concreta para llegar a un entendimiento de paz con Irán, y dijo que “podría ser, pero es poco probable” que el estratégico estrecho de Ormuz permanezca cerrado hasta el Día del Trabajo en Estados Unidos, que se recuerda cada 7 de septiembre.

“No lo sé. Creo que podría ser, pero creo que es poco probable. Creo que esto se resolverá bastante rápido”, dijo.

Entredicho con Netanyahu

En la misma entrevista con New York Post, Trump confirmó una información que trascendió a los medios internacionales, según el cual llamó “loco” al primer ministro israeli, Benjamín Netanyahu, durante una conversación telefónica.

Trump admitió que se molestó con Netanyahu debido a que los bombardeos de Israel contra Hezbollah en el Líbano dificultan las negociaciones de paz de Washington con Irán.

Sin embargo, minimizó el entredicho con el líder israelí y hasta lo llamó por su apodo. “Hemos trabajado muy bien juntos. Me gusta mucho Bibi. Y trabajo muy bien con él”, afirmó Trump.

FUENTE: Agencia NA