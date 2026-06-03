Diputados de EEUU golpean a Trump y limitan sus poderes de guerra

En lo que representa un desafío directo a la política militar de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución destinada a limitar la capacidad del presidente Donald Trump para emprender acciones militares contra Irán. La medida surge como una respuesta legislativa tras el manejo del reciente conflicto en la región y la culminación de la denominada "Operación Furia Épica".

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La resolución fue aprobada con una votación de 215 a 208 , contando con el apoyo crucial de cuatro representantes republicanos que cruzaron líneas partidistas: Thomas Massie (Kentucky), Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Tom Barrett (Michigan) y Warren Davidson (Ohio) . Por el lado demócrata, se logró la unanimidad del bloque después de que el representante Jared Golden (Maine) retirara su oposición previa y votara a favor de la medida. Al confirmarse el resultado, los legisladores presentes estallaron en aplausos.

Alcance y naturaleza de la medida

La resolución, presentada por el demócrata Gregory Meeks, ordena al mandatario el retiro de las fuerzas armadas estadounidenses de cualquier hostilidad con Irán, a menos que exista una declaración de guerra formal o una autorización específica del Congreso para el uso de la fuerza militar.

Es importante destacar que, técnicamente, se trata de una resolución concurrente. Esto implica que:

No requiere la firma del presidente para expresar la posición oficial del Congreso.

para expresar la posición oficial del Congreso. Funciona principalmente como una expresión simbólica de desaprobación hacia la política de la administración, por lo que no obliga de forma automática al retiro inmediato de las tropas.

Debate intenso: Seguridad nacional vs. Control legislativo

El debate previo a la votación estuvo marcado por fuertes contrastes. El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, se opuso firmemente, calificando la medida como "peligrosa e inoportuna". Johnson argumentó que restringir los poderes del comandante en jefe en este momento debilita la posición negociadora de Estados Unidos justo cuando se busca concluir un acuerdo de paz. Según el líder republicano, los objetivos en Irán ya han sido "logrados" y están "bien definidos".

Por su parte, Gregory Meeks señaló que el tiempo de "cubrir al presidente" está llegando a su fin, sugiriendo que muchos legisladores republicanos sienten la presión de sus electores debido a preocupaciones económicas internas, como el costo de la gasolina y los alimentos. Meeks había denunciado previamente retrasos intencionales en la votación por parte del liderazgo republicano para evitar una derrota debido a ausencias.

Próximos pasos

Tras este histórico paso en la cámara baja, la resolución se remite ahora al Senado para su consideración. Aunque los demócratas han impulsado medidas similares con anterioridad, esta última votación refleja un creciente apoyo republicano a la idea de que el Congreso debe retomar su autoridad constitucional sobre las decisiones de guerra.