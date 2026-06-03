miércoles 3 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Diputados de EEUU golpean a Trump y limitan sus poderes de guerra

La Cámara de Representantes exigió el retiro de las tropas norteamericanas de la guerra con Irán, de no mediar una autorización del Congreso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En lo que representa un desafío directo a la política militar de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución destinada a limitar la capacidad del presidente Donald Trump para emprender acciones militares contra Irán. La medida surge como una respuesta legislativa tras el manejo del reciente conflicto en la región y la culminación de la denominada "Operación Furia Épica".

Lee además
sheinbaum confirmo que eran 4 los agentes de eeuu que estaban sin permiso para operar en mexico
Denuncia

Sheinbaum confirmó que eran 4 los agentes de EEUU que estaban sin permiso para operar en México
El Centro Kennedy para las Artes Escénicas
Fallo

EEUU: Un juez federal ordenó que se retire el nombre de Trump al Centro Kennedy

Un frente bipartidista y una votación ajustada

La resolución fue aprobada con una votación de 215 a 208, contando con el apoyo crucial de cuatro representantes republicanos que cruzaron líneas partidistas: Thomas Massie (Kentucky), Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Tom Barrett (Michigan) y Warren Davidson (Ohio). Por el lado demócrata, se logró la unanimidad del bloque después de que el representante Jared Golden (Maine) retirara su oposición previa y votara a favor de la medida. Al confirmarse el resultado, los legisladores presentes estallaron en aplausos.

Alcance y naturaleza de la medida

La resolución, presentada por el demócrata Gregory Meeks, ordena al mandatario el retiro de las fuerzas armadas estadounidenses de cualquier hostilidad con Irán, a menos que exista una declaración de guerra formal o una autorización específica del Congreso para el uso de la fuerza militar.

Es importante destacar que, técnicamente, se trata de una resolución concurrente. Esto implica que:

  • No requiere la firma del presidente para expresar la posición oficial del Congreso.
  • Funciona principalmente como una expresión simbólica de desaprobación hacia la política de la administración, por lo que no obliga de forma automática al retiro inmediato de las tropas.

Debate intenso: Seguridad nacional vs. Control legislativo

El debate previo a la votación estuvo marcado por fuertes contrastes. El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, se opuso firmemente, calificando la medida como "peligrosa e inoportuna". Johnson argumentó que restringir los poderes del comandante en jefe en este momento debilita la posición negociadora de Estados Unidos justo cuando se busca concluir un acuerdo de paz. Según el líder republicano, los objetivos en Irán ya han sido "logrados" y están "bien definidos".

Por su parte, Gregory Meeks señaló que el tiempo de "cubrir al presidente" está llegando a su fin, sugiriendo que muchos legisladores republicanos sienten la presión de sus electores debido a preocupaciones económicas internas, como el costo de la gasolina y los alimentos. Meeks había denunciado previamente retrasos intencionales en la votación por parte del liderazgo republicano para evitar una derrota debido a ausencias.

Próximos pasos

Tras este histórico paso en la cámara baja, la resolución se remite ahora al Senado para su consideración. Aunque los demócratas han impulsado medidas similares con anterioridad, esta última votación refleja un creciente apoyo republicano a la idea de que el Congreso debe retomar su autoridad constitucional sobre las decisiones de guerra.

Seguí leyendo

Viajar a Brasil: La drástica decisión sobre el DNI argentino que podría arruinar tus vacaciones

Trump dice que podría reunirse en "algún momento" con el líder supremo iraní

El precio del petróleo vuelve a acercarse a los US$100

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y con trabajo asegurado

Petro presentó pruebas de un supuesto fraude en las elecciones de Colombia

Ataque guerrillero en Colombia dejó dos heridos graves

El gobierno de Bolivia denunció un plan de desestabilización, con presencia de extranjeros

Conmoción en Estados Unidos: siete muertos tras una pelea familiar que terminó en masacre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
trump dice que podria reunirse en algun momento con el lider supremo irani
Conflicto en Medio Oriente

Trump dice que podría reunirse en "algún momento" con el líder supremo iraní

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital
Violencia

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital

Tras la advertencia de Kicillof, otros sectores se le animan a Mercado Libre
Polémica

Tras la advertencia de Kicillof, otros sectores se le animan a Mercado Libre

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil
Judiciales

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil

Dos policías fueron víctimas de un ladrón: les robaron la escopeta de su patrullero en Rawson
Exclusivo

Dos policías fueron víctimas de un ladrón: les robaron la escopeta de su patrullero en Rawson

Rivadavia: lo denunciaron por abuso sexual y él alega que es una represalia porque quiere separarse
Quedó preso en el Penal

Rivadavia: lo denunciaron por abuso sexual y él alega que es una represalia porque quiere separarse

Te Puede Interesar

Miguel Maza, el ginecólogo denunciado. video
Antecedente

El ginecólogo de Jáchal acusado de violación fue director del hospital departamental y una menor también lo denunció

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los nombres de las víctimas resonaron en una multitudinaria marcha de Ni Una Menos en San Juan
A 11 años

Los nombres de las víctimas resonaron en una multitudinaria marcha de Ni Una Menos en San Juan

El hecho ocurrió el edificio del ANSES en calle Tucumán, casi Libertador.
Declararon la incompetencia

El empleado de limpieza que cayó preso por robar resmas de papel del ANSES fue llevado a la Justicia Federal

La anécdota de los emprendedores sanjuaninios que se dedican a la limpieza de zapatillas: Las más difíciles salieron de un basurero video
Los que hacen

La anécdota de los emprendedores sanjuaninios que se dedican a la limpieza de zapatillas: "Las más difíciles salieron de un basurero"

Foto: Olé.
Minuto a minuto

EN VIVO: la Selección Argentina se entrena a puertas abiertas con la mira en Honduras