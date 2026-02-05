jueves 5 de febrero 2026

Tensión

Cuba está dispuesta al diálogo con EEUU, pero "sin presiones"

La voluntad de diálogo de Cuba fue confirmada por el presidente Miguel Díaz-Canel, tras semanas de amanazas por parte de Donald Trump.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero “sin presiones”, en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla.

“Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar”, pero “sin presiones” ni “precondicionamientos”, dijo Díaz-Canel en comparecencia en cadena de radio y televisión, reportó el sitio DW y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Ese diálogo tendrá que darse desde “una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación” y sin “injerencia en nuestros asuntos internos”, agregó el mandatario cubano.

Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, el mandatario estadounidense, Donald Trump, multiplicó sus amenazas contra la isla.

Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia la isla, Trump firmó un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una “amenaza excepcional” para su país.

