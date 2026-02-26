jueves 26 de febrero 2026

Personaje sanjuanino

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: "No salgo a la calle para no pelear con otros perros"

Se llama Analisa, tiene 24 años y es todo un fenómeno en el Barrio Rivadavia Norte. Dice que su transformación fue en homenaje a su perro fallecido, aunque reconoce que en otros momentos de su vida fue hada y pájaro. Detrás de eso, quiere ir a la universidad y trabajar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Labial rojo furioso, espumillones enroscados en los pies como si fueran tobilleras brillantes, pestañas postizas multicolores que llaman la atención a más de uno y un traje dorado que termina en una cola llamativa. Así viste Analisa Guzmán casi todo el día, adentro y fuera de su casa. Así llegó a la entrevista con Tiempo de San Juan, mientras en la vereda los curiosos se amontonaban para sacarle fotos, cuchichear o simplemente mirarla. Es difícil no hacerlo, es hipnótica. Con 24 años, la joven se transformó en todo un fenómeno de una tradicional esquina del barrio Rivadavia Norte.

crecio el fenomeno therian en san juan: ahora le toco a pupe y hubo una aparicion en barreal
En las redes

Creció el fenómeno therian en San Juan: ahora le tocó a "Pupé" y hubo una aparición en Barreal
¡aparecio una therian en rivadavia! el video del insolito hallazgo
En las redes

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo

“Soy una chica sanjuanina a la que le gusta mucho editar fotos, cosas así. Me gustan los dulces. Y me gustan mucho las cosas llamativas, esas que todos usan de cotillón. Para mí son importantes. Siento que me identifican”, dice. Señala los adornos dorados que lleva en las piernas. “Estos cositos me dan brillo, demuestran cómo me siento por dentro. El dorado es mi color favorito”.

No es casual. Su perro, Joy, tenía pintitas doradas en la cara y en las patas. Murió el 14 de mayo de 2024 y desde entonces, cuenta, algo cambió. “Yo lo extrañaba tanto… necesitaba volver a sentirlo cerca”, relata. En esa búsqueda encontró en internet un muñeco parlante con forma de perro que funciona como parlante bluetooth y que, según ella, se parecía a su mascota. Lo vendía una joven chilena a través de Facebook. Costaba 87 mil pesos. Tardó tres meses en reunir el dinero, con ayuda de sus padres. Llegó el 14 de enero de 2025.

A partir de esa pérdida empezó a asumirse como therian, una identidad que describe como una conexión espiritual y profunda con un animal. “Yo sentía que mi mascota necesitaba un cuerpo para seguir viviendo. Entonces decidí hacerlo yo por él. Todo lo que él no puede hacer, lo hago yo. Como si él viviera a través mío”.

El fenómeno therian se viralizó en redes como TikTok, Instagram y YouTube, pero no es nuevo. El término proviene de theriantropy, del griego therion (bestia) y anthropos (humano). Un estudio de la University of Northampton define la theriantropía como la creencia de que una persona tiene o puede transformarse en animal. Existen registros simbólicos de estas ideas desde hace más de 30.000 años, y en los años 90 surgieron comunidades en foros de internet en Estados Unidos donde comenzaron a compartir experiencias similares. En Argentina también hay grupos organizados que sostienen que no se trata de una moda ni de un hobby, sino de una identidad involuntaria.

Analisa no usa máscara de perro. Por las noches sale al parque, corre, da vueltas, observa a otros perros. “A veces no salgo para no pelear con ellos”, dice. Cuenta que los perros de una vecina le ladran y que ella siente el impulso de responderles.

En el barrio no todos lo entienden. “Me dicen que estoy loca. Me lo dicen mucho acá. No aceptan mi manera de ser, de expresarme. También fui hada, me puse peluca, vestido. Y a la noche me identifico como un arbolito de Navidad”, cuenta. Cuando cae el sol, se pone zapatos con luces, alas luminosas y aros en forma de ángel. “Me gusta llenarme de luces”.

"Me duele lo que me dicen, me angustia. Pero trato de no darle importancia. El que quiere hacer sentir mal a otro es porque se siente mal consigo mismo”.

Vive con su mamá, Analía, que la respalda. “Ella me acepta, me banca. Quiere que yo sea feliz”, dice. Comparten una pieza junto a su hermano con autismo. La pensión del joven es el sostén económico del hogar. “Yo quiero trabajar, lo necesito urgente”, cuenta de antemano. Pero enseguida baja la mirada y asegura que nadie le da una oportunidad porque la ven “rara”. En la puerta de su casa, dice que a veces se juntan chicos a gritarle cosas. Algunos tiran piedras. Ella respira hondo y sigue.

Antes de despedirse, deja un mensaje: “Esto no es una moda para mí. Lo hago con todo el corazón. Es un homenaje a Joy. Y Joy no representa solo a mi mascota, representa a todas las mascotas fallecidas. Canta por todos”.

