Un recorrido gratuito para conocer las serpientes, arañas y escorpiones de San Juan

El próximo viernes por la noche, el Parque Provincial Presidente Sarmiento abrirá sus senderos para una experiencia distinta: un recorrido guiado y gratuito para aprender a reconocer serpientes, arañas y escorpiones, conocer su importancia en el ecosistema y despejar mitos sobre estas especies que habitan en San Juan.

La actividad, denominada “Serpientes, Arañas y Escorpiones”, se realizará el 27 de febrero a las 20:30 y forma parte del cierre del ciclo de verano de educación ambiental impulsado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La propuesta combina recreación al aire libre con divulgación científica y apunta a fortalecer la convivencia responsable con la fauna silvestre.

El recorrido contará con la orientación de especialistas de la Universidad Nacional de San Juan, a través del Gabinete de Biodiversidad y Biología de Vertebrados del Árido (DIBIOVA), y del Museo Provincial de Ciencias Naturales. Durante la caminata, los profesionales explicarán cómo identificar estas especies, cuál es su rol ecológico y qué medidas de prevención tener en cuenta.

La participación es gratuita, con cupos limitados. Quienes deseen asistir deben inscribirse previamente enviando un mensaje de WhatsApp al 264-4468982 (solo mensajes).

Un humedal en plena ciudad

El Parque Provincial Presidente Sarmiento constituye un humedal urbano de alto valor ambiental. La presencia permanente o temporaria de agua favorece el desarrollo de una amplia biodiversidad, que incluye aves, anfibios, reptiles, insectos y mamíferos, además de vegetación adaptada a condiciones de humedad variable.

En este entorno, serpientes, arañas y escorpiones cumplen funciones clave en el equilibrio natural, como el control de poblaciones de insectos y pequeños animales.

Los humedales, además, actúan como reguladores naturales del agua, contribuyen a la recarga de acuíferos, amortiguan eventos climáticos extremos y funcionan como filtros biológicos que mejoran su calidad. También son espacios estratégicos para la educación ambiental y el contacto directo de la comunidad con la naturaleza.