jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Apertura de temporada

La Camerata vuelve a las andanzas con una noche mágica en el Chalet Cantoni

Reencuentro bajo las estrellas, se presentará este 28 de febrero en una cita inolvidable al aire libre. Entrada libre y gratuita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Camerata iniciará una nueva temporada de música en el Chalet Cantoni.

La Camerata iniciará una nueva temporada de música en el Chalet Cantoni.

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 20:30, los jardines del Chalet Cantoni Casa Cultural serán escenario de una velada especial con el espectáculo “La Camerata – Temporada 2026: Reencuentro bajo las estrellas”, una propuesta musical que promete emocionar y convocar al público en una noche inolvidable al aire libre.

Lee además
el chalet cantoni vuelve a llenarse de cine con el ciclo pantallas abiertas
Agendando

El Chalet Cantoni vuelve a llenarse de cine con el ciclo "Pantallas Abiertas"
Las siete candidatas a Reina de la Fiesta del Racimo y el Vino, que se vivirá este fin de semana en Las Casuarinas, en 25 de Mayo.
Galería

Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino

En esta ocasión, se presentarán los reconocidos cantantes Andrés Cantos y Juanse Arano, quienes ofrecerán un repertorio especialmente preparado para esta nueva temporada. El programa musical recorrerá distintos géneros de la música latinoamericana: boleros, música de Brasil, folclore, tangos y algo de rock nacional. Además, no faltará el ya clásico segmento de música clásica que distingue a La Camerata y que se ha convertido en una de las señas de identidad del ciclo.

La actividad será libre y gratuita, y está dirigida a todo público, consolidándose como una excelente oportunidad para disfrutar de una propuesta cultural de calidad en un entorno natural y patrimonial.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la "actuación de oficio" que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Cayó la cantidad de ganado vacunado contra la aftosa en 2025, y en marzo se reinicia la campaña sanitaria en todo San Juan

Creció el fenómeno therian en San Juan: ahora le tocó a "Pupé" y hubo una aparición en Barreal

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans "millennials", Federico siempre presente y la admiración por San Juan

El motivo del corte en un importante tramo de la Circunvalación, tras un embotellamiento

Convocan en San Juan a una asamblea abierta para debatir sobre derechos laborales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
bajo la persiana el historico patio de comidas del vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el coctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Por María Agostina Montaño

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Te Puede Interesar

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década
Datos

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la actuación de oficio que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol
Hechos de violencia

Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la "actuación de oficio" que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan
Congreso

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Las siete candidatas a Reina de la Fiesta del Racimo y el Vino, que se vivirá este fin de semana en Las Casuarinas, en 25 de Mayo.
Galería

Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino