Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

El siniestro ocurrió el martes por la noche sobre la Ruta 149, en Ullum. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Leiva, padre de Nelson Leiva, presidente del Colegio de Árbitros, y su fallecimiento generó un profundo pesar en el ambiente del fútbol sanjuanino.

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.

La muerte de Miguel Ángel Leiva, el hombre que perdió la vida tras protagonizar un violento vuelco en la Ruta 149, generó un profundo pesar no solo en su entorno familiar, sino también en el ámbito del fútbol sanjuanino. La víctima era padre de Nelson Leiva, presidente del Colegio Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos, una figura reconocida dentro del ambiente arbitral local.

En las últimas horas, la Federación Sanjuanina de Fútbol emitió un comunicado oficial expresando su acompañamiento a la familia. “La Federación Sanjuanina de Fútbol, en su presidente Nacif Farías y sus Ligas Afiliadas y Adherentes, envían nuestras sinceras condolencias al presidente del Colegio (Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos) Nelson Leiva por la triste pérdida de su papá Sr. Miguel Ángel Leiva. Elevamos una oración por su eterno descanso”, señalaron.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23:00 del martes, a unos 500 metros al oeste de la divisoria entre los departamentos Iglesia y Calingasta, en jurisdicción de Ullum. Según informaron desde la UFI Delitos Especiales, Miguel Ángel Leiva conducía un Peugeot 208 en sentido oeste–este cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el automóvil invadió el carril contrario, salió hacia la banquina opuesta y dio varios tumbos hasta detenerse a unos 23 metros de la calzada. El conductor falleció en el lugar como consecuencia de la violencia del impacto.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo del oficial subinspector Germán Cortez, de la Comisaría 15°. En el lugar trabajó personal de la División Delitos Especiales, Policía Científica y Bomberos, quienes realizaron la inspección ocular, registro fotográfico y peritajes planimétricos.

Fuentes judiciales indicaron que la calzada se encontraba mojada y con acumulación de greda y piedras producto de crecientes recientes. Además, no se detectaron huellas de frenada ni indicios de la intervención de terceros vehículos.

Por disposición del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia, mientras continúa la investigación para determinar con precisión las causas del siniestro.

