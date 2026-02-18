Un hombre no quiso a asistir a su esposa con ELA y, tras una discusión, agredió a su hija

A través de un juicio de acuerdo abreviado, la Justicia resolvió suspensión de juicio a prueba por 1 año para un hombre que agredió a su hija. La situación se desencadenó porque el violento no quería movilizara a su esposa que padece ELA y se encuentra en silla de ruedas.

Según fuentes judiciales, el hecho se inició mientras la damnificada intentaba asistir a su madre, quien padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y se encuentra postrada en silla de ruedas. En medio de la disputa, el hombre agredió a su hija con dos bofetadas y un fuerte empujón que provocó que la joven impactara contra una superficie, sufriendo lesiones en su brazo derecho que, según el informe médico del CAVIG, requerirán ocho días de curación.

La violenta escena fue presenciada por la madre y una tía de la víctima, cuyos testimonios resultaron clave para la causa. Tras el ataque, la damnificada solicitó auxilio a través del 911, lo que permitió la inmediata aprehensión del agresor por parte de los efectivos policiales que acudieron al lugar.

Durante la audiencia. Fiscalía llegó a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por el término de un año para el acusado. Como parte de las condiciones impuestas por la justicia, el agresor deberá cumplir con una serie de pautas estrictas para mantener el beneficio de la suspensión del proceso. Entre ellas se destaca la exclusión del hogar por un plazo de 60 días y la prohibición absoluta de acercamiento a la víctima. Asimismo, el imputado deberá realizar una reparación simbólica de $50.000 destinada a la Fundación Guerreros por la Vida, cumplir con 30 horas de tareas comunitarias en la Municipalidad de Rawson durante los próximos cuatro meses y someterse a un tratamiento especializado por consumo problemático de alcohol.