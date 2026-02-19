jueves 19 de febrero 2026

En La Plata

Se quitó la vida en la cárcel el hombre que asesinó a su hijo de 8 años para "mandarle un mensaje a la mamá"

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho fue advertido cuando personal del penal realizaba una recorrida de rutina y escuchó gritos provenientes del Pabellón N° 4.

Por Agencia NA
Se mató en la cárcel el hombre que asesinó a su hijo de ocho años.

Alejandro Ruffo, el hombre de 52 años que había matado a su hijo de 8 para “dejarle un mensaje a la mamá” del menor, fue encontrado sin vida en la celda de la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero, donde cumplía la prisión preventiva por el homicidio triplemente agravado.

El imputado se negó a ser fotografiado por la prensa y le solicitó al juez que no lo hagan. El juez no dio a lugar y dejó al fotógrafo de este medio hacer su trabajo.
Imputan y le prohíben manejar al hombre que atropelló y mató a un jubilado en Plaza La Joroba
un hombre no quiso a asistir a su esposa con ela y, tras una discusion, agredio a su hija
Un hombre no quiso a asistir a su esposa con ELA y, tras una discusión, agredió a su hija

Los internos pidieron asistencia porque Ruffo se habría colgado con una sábana, atada por un extremo a la ventana de la celda N° 85 y por el otro entrelazada a su cuello, aunque sus compañeros cortaron la tela e intentaron realizarle maniobras de reanimación, no lograron revertir el cuadro y se constató el fallecimiento en el lugar.

Interviene la UFI N° 3 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la apertura de actuaciones por “suicidio”, mientras que en el lugar del hecho, actuaron los peritos y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.

El imputado estaba detenido desde el año pasado, bajo la carátula de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y con el fin de causar sufrimiento a su cónyuge”, luego de que asfixió a su pequeño hijo, el pasado 5 de agosto, porque su esposa le había pedido el divorcio.__IP__

Ruffo ya había intentado suicidarse luego del crimen de su hijo, pero no lo logró y se recuperó semanas después en el Hospital Gandulfo, donde confesó el crimen y el móvil del mismo.

Días después del asesinato, la mamá de Enzo le comentó una publicación en redes sociales a su ex pareja donde expuso su enojo ante el hecho y manifestó que le sacó “la vida”

FUENTE: AgenciaNA

