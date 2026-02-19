jueves 19 de febrero 2026

En Bahía Blanca

Asesinó, descuartizó y quemó en una parrilla a su novia: la Justicia lo liberó

Se trata de Pablo Cuchán, quien fue condenado en 2004 por el crimen de Luciana Moretti y años más tarde por agredir a su pareja.

Por Agencia NA
image

La Justicia de Bahía Blanca liberó a Pablo Cuchán, el hombre que fue condenado en dos oportunidades: la primera por asesinar, descuartizar y quemar en una parrilla a su novia Luciana Moretti en 2004 en Ingeniero White y la segunda en 2023 por agredir a su nueva pareja.

La medida fue dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Gabriel Giuliani, quien expuso que se encontraba prescripta la causa por lesiones y amenazas.

Cuchán cumplía una pena de tres años de prisión impuesta en febrero de 2024 y, según la presentación que realizó su abogado, Maximiliano De Mira, los delitos atribuidos no superan los dos años de pena cada uno y que ese plazo ya había transcurrido sin que el fallo quedara firme.

Frente a la presentación de los recursos extraordinarios, los cuales no fueron respondidos hasta el momento por la Suprema Corte bonaerense, es que se pidió la prescripción.

Pese a que la fiscalía se opuso, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el juez Giuliani decidió en las últimas horas que el acusado sea liberado de manera inmediata de la Unidad Penal N°19 de Saavedra.

Cuchán había cumplido en 2021 los 17 años de cárcel por el crimen de Luciana Moretti.

FUENTE: AgenciaNA

