miércoles 18 de febrero 2026

Justicia

Femicida acusado por las muertes de su ex esposa y ex suegra, ahora imputado por abuso sexual infantil

Laurta fue imputado por tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Pablo Daniel Rodríguez Laurta fue imputado bajo el cargo de abuso sexual infantil en la provincia de Córdoba, donde además es imputado como presunto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó el Ministerio Público Fiscal cordobés, Laurta fue imputado por tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

La denuncia estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1er Turno a cargo de Juan Ávila Echenique.

El pasado 12 de febrero, el ciudadano uruguayo fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia tras cumplir el plazo de 120 días de prisión preventiva por los mencionados homicidios, mientras es investigado en Entre Ríos por el asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio.

Actualmente, el acusado permanece alojado en la Jefatura Departamental Concordia hasta que se realice la audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 4 donde la Fiscalía pedirá que la prisión preventiva se prorrogue por otro período más, al fundamentar un peligro de fuga.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la noche del 7 de octubre del año pasado, Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia, donde le pagó un millón y medio de pesos por un traslado hasta la ciudad de Córdoba.

Según los investigadores, los dos hombres ya se conocían de antemano e, incluso, trascendió que el asesino había contratado los servicios de Palacio en otras ocasiones.

Luego, habría asesinado al remisero y escondió parte del cuerpo en la localidad entrerriana de Estación Yeruá para continuar solo hacia Córdoba, al mando de un Toyota Corolla que era de la víctima.

Finalmente, en la capital cordobesa, Laurta perpetró los crímenes de Luna y Zamudio, quemó el vehículo en la zona de Altas Cumbres, aunque varios días después fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú, en Entre Ríos.

