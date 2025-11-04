martes 4 de noviembre 2025

Investigación

Confirman que Pablo Laurta asesinó al remisero Martín Palacio en Entre Ríos: el hallazgo clave que lo reveló

A la espera del informe final de la autopsia, peritos forenses encontraron una herida que podría ser determinante para establecer el mecanismo del hecho

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pablo Laurta, el asesino del remisero.

Pablo Laurta, el asesino del remisero.

La investigación por el asesinato de Martín Sebastián Palacio, el remisero de Gualeguaychú que debía trasladar al doble femicida Pablo Laurta a Córdoba, avanzó tras el hallazgo de una evidencia clave en el cráneo del chofer. El cuerpo fue encontrado el miércoles pasado sobre la ruta hacia Sauce Sur, a 1,5 kilómetros del camino a Gobernador Echague, en Rosario del Tala.

Fuentes del caso consultadas por Infobae confirmaron que, a la espera del informe final de la autopsia practicada al cuerpo del chofer, los peritos forenses de la Morgue de Paraná hallaron un orificio de entrada en su cráneo correspondiente a una bala de un arma de fuego. El dato coinciden con una de las principales hipótesis: Laurta le disparó en la cabeza para ejecutarlo.

El miércoles pasado, personal de la Policía de Entre Ríos encontró el cuerpo de Palacio en una zona rural tras un llamado anónimo que dirigió a los investigadores a un punto de la ruta en dirección a Sauce Sur, a 1.5 km del camino a Gobernador Echague, en Rosario del Tala.

Al llegar, los uniformados encontraron un cráneo humano, con olor putrefacto y algunos cabellos en una bolsa de basura. Asimismo, dos huesos y materias descompuestas, putrefactos, no identificadas.

El cuerpo mutilado de Palacio -faltaba la cabeza, los brazos y parte de las piernas- fue encontrado 23 días atrás en la zona de Colonia Yeruá, a más de 170 kilómetros de distancia de los últimos restos descubiertos.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, se cree que Palacio habría sido una víctima de un plan macabro elaborado por Laurta para asesinar a Luna Giardina y Mariel Zamudio, la madre de su hijo de 5 años y a su ex suegra.

El homicida se aseguró de que no pudieran identificarlo con facilidad. Por esa razón, se cree que se deshizo de algunas partes y las descartó en distintos puntos de su camino. El olor de los restos descompuestos fue lo que le llamó la atención a un policía que rastrillaba la zona, a 30 km al sur de Concordia, en busca de Palacio.

El comisario inspector José María Rosatelli, jefe de la Departamental Concordia de la Policía entrerriana, había explicado a este medio sobre los rastrillajes que buscaban dar con los restos que faltaban.

“Diagramamos la búsqueda tomando en cuenta las cámaras de seguridad y la trayectoria de las antenas de telefonía, tanto del imputado (Pablo Laurta) como de la víctima, y considerando dónde apareció el cuerpo”, detalló.

En su raid, Laurta “pasó por tres provincias antes de quemar el auto” de Palacio, un Toyota Corolla blanco, agregó Rosatelli. En primer lugar, el acusado atravesó varios departamentos de Entre Ríos. “Hicimos una gran búsqueda en Concordia y también se avanzó en otros lugares”, consignó.

Tras ser ubicado por la Policía de Córdoba en esa localidad gracias a un celular de Uruguay que usaba, Laurta fue detenido por agentes entrerrianos en la tarde del domingo 12 de octubre. Estaba alojado en una habitación del Hotel Berlín junto a su hijo de 5 años. El día anterior había secuestrado al menor en Córdoba capital luego de asesinar a Luna Giardina y a Mariel Zamudio.

Además de la billetera de Palacio, allí se secuestró un arma con un proyectil en la recámara, es decir, lista para disparar, y cartuchos. Una vez concluidas estas pericias, el expediente estaría en condiciones de ser elevado a juicio.

En el caso interviene la fiscal Daniela Montangie, el defensor oficial José Luis Legarreta y la jueza de Garantías Gabriela Seró. La magistrada indagó al acusado, que se negó a declarar. Luego le dictó prisión preventiva por cuatro meses y habilitó su traslado a Córdoba. En la provincia mediterránea quedó preso y enfrenta la imputación por el doble femicidio.

Las próximas horas serán decisivas para la causa. El informe final de la autopsia podría confirmar oficialmente la hipótesis del balazo, elemento que clarificaría el mecanismo del hecho y sería determinante para la acusación contra Laurta.

FUENTE: Infobae

