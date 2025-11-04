martes 4 de noviembre 2025

Congreso

Tras un desempate, el mileísmo obtuvo dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026

La Libertad Avanza, el PRO y la UCR -ambos con disidencia parcial- sumaron 18 firmas más otros dos firmas de Innovación Federal sumaron 20 firmas. La misma cantidad que obtuvo el dictamen de Unión por la Patria. El desempate estuvo en manos de Bertie Benegas Lynch que como presidente de la comisión tiene voto doble en esas situaciones y el oficialismo juntó 21 firmas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno se anotó una victoria este martes en la Cámara de Diputados al logar dictamen de mayoría para su proyecto de Presupuesto 2026. Si logra los avales necesarios en ambas cámaras del Congreso, será la primera vez que consiga tener un Presupuesto aprobado desde la asunción de Javier Milei, aunque para eso todavía falta mucho.

Este mediodía, la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reunió en lo que fue el último emplazamiento establecido por el recinto y, sin el llamado a sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo, los bloques de la oposición forzaron la discusión de dictámenes y el oficialismo tuvo que presentar el suyo.

En el comienzo de la reunión ya los bloques habían establecido que iban a presentar dictámenes con sus propias modificaciones al proyecto de ley original enviado por el Gobierno. Aunque el oficialismo tiene la capacidad de obtener el de mayoría y en segundo lugar Unión por la Patria, el resto de los bloques con los propios se aseguraron que cuando vayan al recinto tengan que negociar con ellos cambios en sus proyectos por votos en el recinto. “Ahora empieza un proceso de negociación de parte de los gobernadores vía los diputados. Los que necesitan obras, los que necesitan avales para tomar deuda, y cada voto cotiza porque ni los libertarios ni el peronismo puede solo para aprobarlo en el pleno”.

En este esquema, la presencia del todavía diputado y futuro ministro del Interior, Diego Santilli, no pasó desapercibida. Así se lo pudo ver en la comisión saludando con una sonrisa a diferentes referentes de los bloques de la oposición “dialoguista”, la pecera en donde van a tener que ir a buscar los votos necesarios.

La Libertad Avanza, el PRO y la UCR -ambos con disidencia parcial- sumaron 18 firmas más otros dos firmas de Innovación Federal sumaron 20 firmas. La misma cantidad que obtuvo el dictamen de Unión por la Patria. El desempate estuvo en manos de Bertie Benegas Lynch que como presidente de la comisión tiene voto doble en esas situaciones y el oficialismo juntó 21 firmas.

Al dictamen de mayoría del oficialismo y el de Unión por la Patria que quedó a una firma, se sumó otro de Encuentro Federal, el MID y Democracia que sumó 6 firmas y un último, de rechazo, del bloque de la izquierda.

El paso siguiente es llevar los proyectos al recinto, pero hoy no hay ningún bloque que crea que esto pueda suceder antes del 10 de diciembre y en un período de extraordinarias. “Nosotros no vamos a llamar si no tenemos el número y en todo caso lo harán ellos”, señaló una legisladora de UP.

El gobierno intentó hasta ayer por la tarde que no hubiera dictamen pero, con el resultado puesto, el oficialismo se impuso con la mayoría y logró torcerle el brazo al resto de los bloques opositores. Sin embargo, en los bloques de la oposición dialoguista sintieron que lograron abrir una nueva etapa.

“Ahora los gobernadores y los diputados valorizan sus votos. El gobierno sabe que necesita de esos apoyos y se tiene que sentar a negociar los votos en el recinto. Tiene que conseguir consensos más amplios de ahora en más”, explicó un diputado radical que, aunque acompañó al oficialismo lo hizo con disidencias con el fin de abrirle la puerta a su gobernador para que pueda negociar obras para la provincia.

Los dictámenes

El diputado Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal fue quien explicó el dictamen de su bloque en donde señaló que “equilibrio fiscal sí, discrecionalidad no. El Congreso debe recuperar su rol en la planificación del gasto y el control de los recursos públicos”. El proyecto incluye las tres leyes sociales “vetadas e incumplidas” -Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica-. “Nuestro dictamen no rompe el déficit cero, sino que discute prioridades y medios, obliga a cumplir las leyes vigentes, reduce discrecionalidad y aumenta transparencia”.

Entre los puntos que establece se refuerzan los créditos para universidades nacionales. Garantizamos funcionamiento, salarios y financiamiento automático a las provincias, se establece fondos para la producción nacional y defensa, se propone un reordenamos el Mercado Eléctrico Mayorista: “CAMMESA deja de cargar pasivos que corresponden al Tesoro”.

El proyecto también establece un punto que retoma el de Unión por la Patria en donde se establece un “sinceramiento” de la deuda. “el Gobierno oculta casi 4% del PIB en intereses “implícitos”, nuestro dictamen obliga a registrarlos según estándares del FMI y la ONU”, dijo el diputado cordobés.

Por el lado de Unión por la Patria quien tomó la palabra fue el diputado Carlos Heller quien señaló que “el rechazo total” del proyecto de presupuesto “a partir de una cantidad de objeciones básicamente porque avanza en consolidar el modelo de ajuste fiscal, del Estado ausente”.

Heller señaló que el proyecto del oficialismo “no tiene superávit fiscal” como señala y para ello explicó -tomando argumentos del FMI- que el Gobierno “se comió 1,2 del PBI de intereses devengados. Lo dice el FMI y como hay un déficit oculto porque no tiene en cuenta los intereses de una enorme parte de la deuda que tiene el Estado, entonces van a plantear más ajuste”.

El diputado que termina su mandato el próximo 9 de diciembre señaló que el presupuesto se estableció con un dólar para fin de año a $1325 “parece mal calculado. La inflación según lo que ustedes presentaron debería dar octubre, noviembre y diciembre menos de 1%. Los números del presupuesto están cubierto de un enorme entusiasmo. Para el 2026 el proyecto del oficialismo presupone que la inflación va a ser menos de 1% mensual. Todo cambia las proyecciones de ingresos y de gastos y requieren ser reformulados”, sentenció el legislador.

Fuente: Infobae

