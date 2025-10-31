Presupuesto 2026: obras inconclusas y el beneficio de la Zona Fría, ejes del reclamo sanjuanino en Diputados

El ex secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, actual Canciller, dio detalles de la deuda en el marco de una nueva reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, que integra la sanjuanina Nancy Picón.

En el marco del debate por el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 enviado por la gestión de Javier Milei , San Juan , a través de sus representantes en el Congreso , viene intensificado sus reclamos para asegurar la inclusión de partidas fundamentales que permitan ejecutar obras y mantener beneficios el próximo año. Esta discusión se da en un contexto picante: en la semana posterior a las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza ganó, y coincide con el mismo día en que Milei se reunió con los gobernadores , estando presente el propio Marcelo Orrego negociando cara a cara los temas que le interesan a San Juan.

La diputada nacional orreguista Nancy Picón , es la representante de San Juan en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y lleva las consignas del gobernador y este viernes habló sobre los ítems que reclama la provincia que estén contemplados en el Presupuesto Nacional. La legisladora destacó que es de suma importancia que el país cuente con un presupuesto aprobado, ya que esto da una señal de ordenamiento y evita situaciones de emergencia que surgen por la falta de previsión. Además, el presupuesto nacional "les muestra a los gobernadores cuál es más o menos el ingreso que va a tener cada provincia", lo que es fundamental para que el mandatario sanjuanino pueda diseñar la previsión de gastos y recursos en el presupuesto provincial local.

Los reclamos sanjuaninos

Picón, en diálogo con Radio Sarmiento, precisó que trabajó formalmente con el equipo técnico del Ejecutivo Nacional, enviando consultas y reclamos por correo electrónico mientras se desarrollaba la reunión de comisión. San Juan insiste en tres grandes áreas de demanda.

Uno es el mantenimiento del Régimen de Zona Fría, un beneficio que, aunque no influye directamente en las arcas nacionales sino que impacta de lleno en el bolsillo de los sanjuaninos a través de las boletas de servicios.

Otro ítem es conseguir el pago y reconocimiento de deudas de CAMMESA. Este punto es crucial, ya que implica la gestión de fondos relacionados con el gas y la energía en la provincia.

Y, sobre todo, se busca financiamiento para obras de infraestructura claves. Se insiste en la mejora de Ruta 40 Norte, debido a su importancia para la conectividad. Además, se reclama por la ejecución de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Jáchal y por la obra del Cerrillo Barboza. Estas son consideradas obras que, por infraestructura, corresponde a Nación financiar.

Propuestas y contrapropuestas por la Zona Fría

Uno de los puntos más sensibles de la negociación es el Régimen de Zona Fría, un beneficio que si bien "no influye mucho en el presupuesto", sí influye "en el bolsillo de los sanjuaninos".

La diputada Picón explicó el planteo del Ejecutivo Nacional y la respuesta de San Juan: "Hemos pasado incluso hasta contrapropuestas de decir que ellos dicen que nosotros vamos a dejar de recibir Zona Fría, lo van a recibir solamente las provincias que pasan durante todo el año mucho frío o gran parte del año. Nosotros decimos que en realidad tenemos inviernos cortos pero muy crudos".

La propuesta principal que San Juan llevó a la mesa de diálogo fue el "mantenimiento de los 12 meses, todo el año. El fideicomiso, cómo está, cómo llegó, porque es un derecho que los sanjuaninos y otras provincias tenemos adquirido". La sanjuanina recalcó la importancia de este beneficio: "no influye mucho en el presupuesto, sí en el bolsillo de los sanjuaninos. Porque esto es un fideicomiso que va a salir del bolsillo de cada argentino que paga la boleta y después vuelve al bolsillo. O sea, no entra al presupuesto de la provincia, las arcas de la provincia, pero está en el presupuesto anotado, porque es la derogación de un fideicomiso. Entonces, tiene que estar en el presupuesto anotado". La diputada subrayó la responsabilidad de la representación provincial: "nuestra obligación es cuidar el bolsillo de los sanjuaninos".

Ante la dificultad expresada por los equipos técnicos de la Nación para sostener el beneficio los 12 meses -ya que consideraron que "había provincias que lo necesitaban más"-, San Juan ofreció una contrapropuesta: "en caso de que no se pueda por lo menos ayudar a las familias en los meses más crudos del invierno de San Juan, porque si bien es corto es crudo el invierno". Esto implicaría mantener el beneficio durante el final del otoño y todo el invierno.

Sobre la respuesta de la Nación, Picón indicó que si bien se comprometieron a "estudiar y evaluar" la situación, la propuesta de mantener el beneficio todo el año fue calificada como "complicada". En cuanto a las obras de infraestructura específicas, como la Ruta 40, Jáchal y Cerrillo Barboza, la diputada detalló que "no tuvimos una respuesta ni que sí ni que no" hasta el momento de la sesión.

En sesiones extraordinarias

Picón resaltó la importancia del trabajo conjunto, señalando que ella actúa en la comisión mientras que "intensamente el gobernador lo está haciendo de Ejecutivo y ayer, una vez más, cuando la silla como dice él, reclamando por las cosas que tienen que ver con San Juan".

En cuanto al cronograma legislativo, la diputada confirmó que la Comisión de Presupuesto tiene previsto dictaminar el 4 de noviembre. Posteriormente, y siguiendo los anuncios de Milei, se espera el llamado a sesiones extraordinarias para el tratamiento del proyecto. La legisladora anticipó que el debate podría extenderse. "Vamos a tener todo enero con el tratamiento por ahí del Código Penal, de la ley tributaria de Presupuesto, de la ley fiscal, hay varios temas". La idea del orreguismo es que, a pesar de las dificultades, el país consiga aprobar su primer presupuesto, para poder manejar una provincia ordenada.