martes 28 de octubre 2025

Congreso

Reforma laboral y presupuesto: El gobierno nacional llamará a Extraordinarias para sus tratamientos

Desde Casa Rosada confirmaron que el Ejecutivo nacional llamará a sesiones extrapordinarias del Congreso para que, con la nueva composición, se traten temas muy sensibles para la administración Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Según confirmaron fuentes de Casa Rosada a diversos medios acreditados, Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la tributaria y el proyecto que quiere sacar los dólares “abajo el colchón”. El llamado se formalizaría esta semana.

El objetivo es aumentar el tiempo que tiene el oficialismo para conseguir los consensos con los gobernadores y con los bloques aliados como el PRO y la UCR.

La búsqueda de diálogo se condice con lo que pidió Javier Milei en la sede de La Libertad Avanza, tras conocer los resultados de las elecciones: “Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos transformar en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, una Argentina que hoy en día no nos podemos imaginar”.

Más allá de que La Libertad Avanza haya obtenido más bancas en las dos cámaras del Congreso, deberá conseguir apoyo de los aliados para tener el número que le permitirá avanzar con los distintos proyectos que tiene en su hoja de ruta.

Los proyectos que el Gobierno quiere debatir en las sesiones extraordinarias

El llamado a sesiones extraordinarias se da en medio del debate del Presupuesto 2026 en comisión de Diputados. No obstante, al quedar poco tiempo para que termine el período ordinario, el proyecto quedará para tratarse durante el verano.

Además, el Ejecutivo tiene como prioridad el tratamiento de la reforma laboral y tributaria, que Milei ya tendría redactadas.

La primera busca institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y empleado. Entre sus cambios propone un nuevo régimen de paritarias por empresa, un salario dinámico por mérito o productividad, una jornada extendida y un banco de horas trabajadas.

Con respecto a la reforma tributaria, el propio Presidente aseguró que es “importante para simplificar el sistema impositivo y bajar la carga fiscal”. En diálogo con A24, agregó: “A partir de eso se va a generar mayor cantidad de recursos en el sector privado. Y eso lo que va a hacer es generar más empleo y mejores salarios. Y eso va a hacer mucho más fácil avanzar en la modernización (del régimen) laboral”.

Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba que la reforma incluiría una reducción del Impuesto a las Ganancias.

Por último, la medida de “dólares en el colchón” fue anunciada por el oficialismo en mayo, con el objetivo de que los ciudadanos utilicen aquellos ahorros en efectivo que mantienen fuera del sistema financiero formal. La iniciativa se llamó “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, e incluye un régimen simplificado de Ganancias y modificaciones en el umbral de informes.

Con estas medidas, que el Congreso debe aprobar para proteger a quienes las utilicen, el Gobierno quiere fortalecer las reservas internacionales del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
