Diputados tomará las entrevistas a los ternados para reemplazar a Quattropani la próxima semana

Este jueves, la Cámara de Diputados de San Juan sesionará y la terna para reemplazar al fallecido Eduardo Quattropani tomará estado parlamentario. Fuentes internas indicaron a Tiempo de San Juan que la Comisión de Justicia realizará las entrevistas la próxima semana.

El cargo de Fiscal de Estado se encuentra vacante desde la muerte de Quattropani, ocurrida el 21 de julio. Mientras tanto, la Corte de Justicia nombró a Daniel Galvani como fiscal subrogante para ejercer el puesto de manera interina durante los 90 días previstos por la normativa.

El 14 de octubre, el Consejo de la Magistratura de San Juan, integrado por el presidente de la Corte, Juan José Victoria; un representante del Poder Ejecutivo, Laura Palma; un representante del Legislativo, Fernanda Paredes; y dos del Foro de Abogados, Raúl Acosta y Valeria Torres, definió la terna de preseleccionados. De los 35 postulantes iniciales, quedaron 33 abogados, y finalmente se seleccionaron tres hombres: Guillermo Baigorrí, Matías Senatore y Rolando Lozano, pese a que también competían mujeres.

La definición de la terna se dio antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, desestimando especulaciones sobre un posible aplazamiento. La decisión ahora pasa al ámbito parlamentario para completar el proceso de selección del próximo Fiscal General de la Corte.