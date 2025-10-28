martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trabajo

Para el INDEC, el promedio de aumento salarial de agosto superó a la inflación

El INDEC reportó un incremento salarial promedio en agosto de 1,3% por encima de la inflación, que fue del 1,9%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los salarios registraron una suba del 3,2% en agosto y se ubicaron por encima de la inflación de ese mes, la cual fue del 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Lee además
segun el indec, la inflacion de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llego al 22%
Datos oficiales

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llegó al 22%
Los jubilados de ANSES volverán a contar con un bono en noviembre.
Ayuda al bolsillo

Jubilados de ANSES: cuál será el monto del bono en noviembre

En la medición interanual, contra agosto del 2024, se incrementó un 49,6%. También quedó por encima de la inflación interanual, que fue del 33,6%.

Y con respecto a diciembre del 2024 acumula una suba de 27,6%, como producto del alza en el sector privado no registrado (67,4%), público (22,5%) y privado registrado (18,8%).

image

En el período enero-agosto subió un 24,8%, quedando por encima del Índice de Precios al Consumidor de ese mismo lapso (19,5%).

El crecimiento mensual estuvo compuesto por subas de 2,2% en el sector privado registrado, 2,8% en el sector público y 6% en el sector privado no registrado.

Mientras que el interanual fue consecuencia del incremento en el sector privado no registrado (129,9%), sector público (38,8%) y sector privado registrado (36,1%).

Con respecto a los salarios del sector público nacional y provincial subieron en agosto 3% y 2,9%, respectivamente.

La variación contra agosto del 2024 fue de 23,3% para el rubro nacional y 44,3% para el provincial. Las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 14,6% para el subsector público nacional y de 25,7% para el subsector público provincial.

Temas
Seguí leyendo

Pablo Quirno juró como nuevo canciller

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?

La Justicia inhabilitó a Guillermo Moreno para ejercer cargos públicos

Arranca el escrutinio definitivo en San Juan, con Caucete como protagonista

Javier Milei: "La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó"

Reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley con el que el Gobierno impulsará el debate en el Congreso

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Murió el padre de Carlos Munisaga, también exdiputado de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley con el que el gobierno impulsara el debate en el congreso
Ley de Promoción de Inversiones y Empleo

Reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley con el que el Gobierno impulsará el debate en el Congreso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Te Puede Interesar

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?
Cargo clave

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Arranca el escrutinio definitivo en San Juan, con Caucete como protagonista
Elecciones 2025

Arranca el escrutinio definitivo en San Juan, con Caucete como protagonista

Zalazar y Aciar
Investigación

Se suman más denuncias de estafas con casas contra los dirigentes de la cooperativa La Fraternidad Sanjuanina

Tras las elecciones y las fluctuaciones del dólar, ¿hubo variaciones en las góndolas sanjuaninas?
Relevamiento

Tras las elecciones y las fluctuaciones del dólar, ¿hubo variaciones en las góndolas sanjuaninas?