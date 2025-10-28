Santilli se sube a la victoria en Buenos Aires, y quiere ser gobernador

De no creer Tras ganar las elecciones, Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó en vivo

En la misma línea, señaló que “la reforma” y “las ideas del cambio”, que promueve el Gobierno del presidente Javier Milei, “lo motiva” a ser mandatario provincial porque le gustaría implementar ese mismo plan en el distrito bonaerense.

“Por supuesto que me gustaría ser gobernador porque me gustaría llevar esta reforma, estas ideas del cambio, a la provincia de Buenos Aires. Voy a hacer corto: tiene el 38% de la población y el 35% de Producto Bruto Interno. Es la primera en cabeza de ganado de la Argentina, primera en soja y en trigo y segunda en maíz”, enumeró Santilli.

Por otra parte, resaltó también se trata de un distrito con los principales puertos y es líder de la industria en general, particularmente, en el área automotriz. “Además, tiene el segundo polo petroquímico de Latinoamérica”, agregó. “Esa Provincia está ahí y puede generar laburo, puede salir adelante y vivir más tranquila. Esa pelea me gusta darla”, concluyó.