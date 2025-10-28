Tras ganar las elecciones, Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó en vivo

Diego Santilli, diputado provincial electo por La Libertad Avanza en Buenos Aires, cumplió con una de las promesas más comentadas de la campaña: se rapó la cabeza en vivo durante una transmisión del canal de streaming Carajo, el mismo espacio donde había surgido la idea. Frente a las cámaras, el dirigente bonaerense se dejó pelar por un barbero, tal como había prometido antes de las elecciones legislativas si lograba revertir los pronósticos y ganar, algo que finalmente consiguió.

La promesa había nacido en un contexto adverso. Semanas atrás, el espacio liderado por el presidente Javier Milei venía de una dura derrota en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, con una diferencia de 14 puntos. En ese momento, Santilli lanzó una frase que se volvió viral: “Si lo damos vuelta, me pelo”.

El compromiso tenía además un guiño a la estética libertaria. En la boleta bonaerense, la imagen principal era la de José Luis Espert —quien debió bajar su candidatura por supuestos vínculos con fondos del narcotráfico y es conocido por su cabeza rapada—, por lo que Santilli impulsó un eslogan: “Para votar al colorado, marcá al pelado.”

Con el correr de la campaña, la promesa se convirtió en tema recurrente. “¿Te vas a pelar?”, le preguntaban periodistas y simpatizantes en cada aparición pública. Él insistía: “Si ganamos, cumplo”. Y así fue.

El lunes 27 de octubre, ya con los resultados confirmados, Santilli regresó al programa La Misa de Carajo, acompañado por la diputada electa Karen Reichard y el jefe del bloque libertario en Diputados, Christian Ritondo. Allí, entre risas y festejos, se sentó en el sillón del barbero Darío “el Tano” Del Casale —figura popular en redes— y dejó que la máquina hiciera su trabajo.

El gesto se transformó en una suerte de rito colectivo. Daniel Parisini, conductor del programa conocido como “El Gordo Dan”, también decidió raparse, seguido por el resto del equipo del canal. Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Santilli asumirá su banca el 10 de diciembre, junto con los nuevos legisladores de La Libertad Avanza, que fortalecen la presencia oficialista en el Congreso. El presidente Milei logró así su objetivo de consolidar un tercio de representación parlamentaria, suficiente para sostener vetos y negociar leyes clave. Incluso, con la nueva composición, el oficialismo quedó cerca del quórum propio, lo que abre una nueva etapa en la dinámica política nacional.