Milei pasó por Córdoba a apoyar a sus candidatos: "Nunca dije que iba a ser fácil"

El presidente Javier Milei cerró en la ciudad de Córdoba la campaña electoral acompañando a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA). “Queremos seguir avanzando con las ideas de la libertad”, reclamó cuando empezó a hablar, megáfono en mano, y terminó con “la libertad avanza o la Argentina retrocede”. Su discurso se extendió unos cinco minutos .

Dato Un empresario cercano a Milei habló de la extensión "negociable" de la jornada laboral, si avanza la reforma del gobierno

“Yo nunca dije que iba a ser fácil . No se pueden quebrar de la noche a la mañana 100 años de populismo ”, afirmó.

Primero saludó desde el estribo de la camioneta en la que llegó junto a Karina Milei y caminó unos metros sacándose fotos con la gente -siempre rodeado de su seguridad- hasta subirse al vehículo con su hermana y Gonzalo Roca, el cabeza de la lista cordobesa. Al terminar de hablar, de regreso a su auto, repitió los saludos y sonrió para los teléfonos móviles que buscaban su imagen.

En sus expresiones, Milei reiteró que su gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. “Terminamos con los piquetes. Estamos exterminando la inseguridad, tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, añadió.

Pese a la brevedad del acto, la recorrida duró más que las visitas que hizo a Santiago del Estero y Tucumán, el fin de semana pasado.

Aunque el Faulkner de la Fuerza Aérea aterrizó pasadas las 17 al aeropuerto de la capital provincial, en vez de ir directo a la zona de su recorrida, paró en el mismo hotel de Alberdi en que estuvo en su última visita. De esa manera, el inicio de la caminata se demoró -igual que el acto anterior- casi dos horas en una jornada de intenso calor (la máxima fue de 35,5 grados).

La elección de la zona de Nueva Córdoba -comenzó la recorrida en Ituzaingó y San Lorenzo, a donde se organizó una suerte de “pasillo” - se vincula con la cantidad de jóvenes que se mueven por la zona, un electorado que constituye el núcleo duro de los votantes libertarios.

Cabellos teñidos de violeta, además de banderas y paraguas de ese color, que se mezclaban con las argentinas, integraron los grupos que esperaron a Milei. Iñaki Gutiérrez, el influencer libertario, estuvo entre la gente compartiendo fotos; también estuvo la diputada Lilia Lemoine. “Milei, querido, el pueblo está contigo”, lo vivaron cuando llegó.

A Milei lo acompañaron los candidatos Roca (quien lo esperó en el hotel); Marcos Patiño Brizuela y Enrique Lluch, mientras mientras que Laura Soldano y Laura Rodríguez Machado -dos y cuatro de la lista- llegaron temprano a la zona de la caminata.

El diputado nacional Gabriel Bornoroni, jefe de la campaña en Córdoba, afirmó que la intención del Presidente era “estar en contacto con la gente, que es lo que le gusta. Le gusta sacarse fotos con todos”.

Protestas

El desembarco en esta ciudad fue después de confirmar que habrá cambios en el Gabinete luego de que se conozcan los resultados este domingo, y en una jornada en la que el dólar volvió a tocar el techo de la banda cambiaria y el Banco Central vendió US$45,5 millones.

A unas cinco cuadras de donde se desarrolló la recorrida, frente al Patio Olmos, hubo una manifestación en contra de su presencia de la que participó el gremio docente cordobés, la UEPC, partidos de izquierda y varias organizaciones sociales.

Sin embargo, el único incidente se produjo en las cercanías del Buen Pastor, cuando un hombre empezó a cantar fuerte la Marcha Peronista y lo insultaron los militantes libertarios. “Soy jubilado y tengo que trabajar porque no me alcanza”, dijo.

Desde media mañana la zona de Nueva Córdoba, a minutos de la plaza San Martín, está vallada y con calles cortadas por un amplio operativo de seguridad desplegado.

Apertura y cierre

El Presidente abrió en Córdoba su campaña electoral hace un mes, cuando dio un discurso en la Bolsa de Comercio -donde mañana estará el ministro Caputo- y después realizó un acto en el Parque Sarmiento. Igual que en esa oportunidad, la gente empezó a acercarse a la zona casi en paralelo a la llegada de la caravana.

Córdoba elige nueve diputados nacionales y aunque en marzo o abril LLA esperaba quedarse con seis, por estos días la expectativa es que la provincia aporte cuatro. Otros cuatro serían para Provincias Unidas con Juan Schiaretti a la cabeza y uno para Defendamos Córdoba, que lleva a Natalia de la Sota como líder de la lista.