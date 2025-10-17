Tensión entre militantes de distintas fuerzas en el acto de Javier Milei en el conurbano

En la previa a la llegada de Javier Milei a Tres de Febrero para encabezar una recorrida de campaña de La Libertad Avanza, se vivieron momentos de tensión. Hubo empujones entre militantes de La Libertad Avanza y de la oposición. Para evitar mayores problemas, Gendarmería se interpuso entre ambos sectores.

Luego, Milei llegó acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el primer candidato a diputado Diego Santilli y Cristian Ritondo. El Presidente caminó entre los manifestantes, rodeado de un fuerte operativo de seguridad, escoltado por camionetas.

Embed - La Nación Más on Instagram: " Militantes libertarios y peronistas se enfrentaron en la previa del acto de Javier Milei en Tres de Febrero. Seguí toda la información en LN+"

Tras caminar unos metros, se subió a la caja de una de las camionetas y habló a través de un megáfono, como hizo en otros actos en distintos puntos del país.

Luego de su viaje a Estados Unidos, el Presidente se metió de lleno en la campaña rumbo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El foco está puesto en la provincia de Buenos Aires, que no solo nuclea al 40% del padrón electoral, sino que además es el distrito donde La Libertad Avanza perdió por 14 puntos, el 7 de septiembre.

Por este motivo, y tras el escándalo que significó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, el objetivo de los libertarios es recortar la diferencia con el PJ en la Provincia todo lo que se pueda. El escenario más optimista que manejan es que, en ese caso, ganarían a nivel nacional. Con ese objetivo, Milei se hará presente cuantas veces pueda en el territorio. Y este viernes fue el turno de Tres de Febrero, donde el Presidente estará acompañado por Patricia Bullrich y Diego Santilli, entre otros.

En Tres de Febrero, La Libertad Avanza tiene uno de los pocos intendentes propios: Diego Valenzuela. Además, está ubicado en la primera sección electoral, donde deben sumar, y mucho. También se espera que durante el fin de semana Milei visite Pergamino, en la Segunda sección.

No está previsto un acto grande ni cobertura oficial; la idea es una visita más política, con reuniones reservadas con dirigentes locales y referentes productivos de la zona. Es parte del recorrido final antes del cierre de campaña, con foco en territorio bonaerense y en mostrar cercanía.

En tanto, el 22 está planificado el cierre de campaña del AMBA, aunque el lugar todavía no está definido. Se barajan varios puntos del Gran Buenos Aires. Ahí se verá una fuerte puesta en escena: formato de acto político, discurso del Presidente y una performance más enérgica. “Se busca dejar una imagen de unidad y empuje antes de la veda”, confiaron en las filas libertarias.

El 23 de octubre, último día antes de que se corte la campaña, el Presidente tendrá actividad en San Isidro. La idea es cerrar con una agenda más relajada, probablemente con vecinos o recorridas, para reforzar la cercanía y cerrar el tramo final con una foto de proximidad más que de multitud.

Una agenda blue, sin Milei en la Provincia

Este jueves, el equipo bonaerense estuvo en Tigre para un encuentro con empresarios. Es una actividad de perfil económico, pensada para marcar agenda en el sector privado y mostrar respaldo a la propuesta de reforma laboral e impositiva.

image

En tanto, el sábado habrá una jornada en Chivilcoy, en el predio de la Sociedad Rural. Será una actividad mixta: encuentro con vecinos y recorrida por el lugar. Se busca una foto más de cercanía, con diálogo y territorio en el corazón productivo de nuestro país que es el campo.

El 21 de octubre Santilli volverá al Conurbano. La actividad será en Almirante Brown, con un encuentro de juventud. Se espera una movida más dinámica, con participación de jóvenes militantes y referentes locales. “El objetivo es poner energía en el tramo final de campaña”, señalaron.