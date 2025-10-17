viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Campaña

Tensión entre militantes de distintas fuerzas en el acto de Javier Milei en el conurbano

En su primera aparición de campaña tras su regreso de Estados Unidos, el presidente Javier Milei debió acortar el acto por incidentes entre su militancia y quienes se convocaron para repudiarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la previa a la llegada de Javier Milei a Tres de Febrero para encabezar una recorrida de campaña de La Libertad Avanza, se vivieron momentos de tensión. Hubo empujones entre militantes de La Libertad Avanza y de la oposición. Para evitar mayores problemas, Gendarmería se interpuso entre ambos sectores.

Lee además
Karina Milei y Santiago Caputo, dos patas de la mesa política libertaria.
Elecciones legislativas

La Libertad Avanza cerrará su campaña nacional en Rosario
karen reichardt cambio la enfermedad mental para los votantes opositores por el chip cultural
Aclaración

Karen Reichardt cambió la "enfermedad mental" para los votantes opositores por el "chip cultural"
Embed - La Nación Más on Instagram: " Militantes libertarios y peronistas se enfrentaron en la previa del acto de Javier Milei en Tres de Febrero. Seguí toda la información en LN+"

Luego, Milei llegó acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el primer candidato a diputado Diego Santilli y Cristian Ritondo. El Presidente caminó entre los manifestantes, rodeado de un fuerte operativo de seguridad, escoltado por camionetas.

Tras caminar unos metros, se subió a la caja de una de las camionetas y habló a través de un megáfono, como hizo en otros actos en distintos puntos del país.

Luego de su viaje a Estados Unidos, el Presidente se metió de lleno en la campaña rumbo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El foco está puesto en la provincia de Buenos Aires, que no solo nuclea al 40% del padrón electoral, sino que además es el distrito donde La Libertad Avanza perdió por 14 puntos, el 7 de septiembre.

Por este motivo, y tras el escándalo que significó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, el objetivo de los libertarios es recortar la diferencia con el PJ en la Provincia todo lo que se pueda. El escenario más optimista que manejan es que, en ese caso, ganarían a nivel nacional. Con ese objetivo, Milei se hará presente cuantas veces pueda en el territorio. Y este viernes fue el turno de Tres de Febrero, donde el Presidente estará acompañado por Patricia Bullrich y Diego Santilli, entre otros.

En Tres de Febrero, La Libertad Avanza tiene uno de los pocos intendentes propios: Diego Valenzuela. Además, está ubicado en la primera sección electoral, donde deben sumar, y mucho. También se espera que durante el fin de semana Milei visite Pergamino, en la Segunda sección.

No está previsto un acto grande ni cobertura oficial; la idea es una visita más política, con reuniones reservadas con dirigentes locales y referentes productivos de la zona. Es parte del recorrido final antes del cierre de campaña, con foco en territorio bonaerense y en mostrar cercanía.

En tanto, el 22 está planificado el cierre de campaña del AMBA, aunque el lugar todavía no está definido. Se barajan varios puntos del Gran Buenos Aires. Ahí se verá una fuerte puesta en escena: formato de acto político, discurso del Presidente y una performance más enérgica. “Se busca dejar una imagen de unidad y empuje antes de la veda”, confiaron en las filas libertarias.

El 23 de octubre, último día antes de que se corte la campaña, el Presidente tendrá actividad en San Isidro. La idea es cerrar con una agenda más relajada, probablemente con vecinos o recorridas, para reforzar la cercanía y cerrar el tramo final con una foto de proximidad más que de multitud.

Una agenda blue, sin Milei en la Provincia

Este jueves, el equipo bonaerense estuvo en Tigre para un encuentro con empresarios. Es una actividad de perfil económico, pensada para marcar agenda en el sector privado y mostrar respaldo a la propuesta de reforma laboral e impositiva.

image

En tanto, el sábado habrá una jornada en Chivilcoy, en el predio de la Sociedad Rural. Será una actividad mixta: encuentro con vecinos y recorrida por el lugar. Se busca una foto más de cercanía, con diálogo y territorio en el corazón productivo de nuestro país que es el campo.

El 21 de octubre Santilli volverá al Conurbano. La actividad será en Almirante Brown, con un encuentro de juventud. Se espera una movida más dinámica, con participación de jóvenes militantes y referentes locales. “El objetivo es poner energía en el tramo final de campaña”, señalaron.

Temas
Seguí leyendo

El reclamo de Karen Reichardt: "Dejen de joder con mi nombre"

El fiscal descartó reimprimir las boletas en la Provincia de Buenos Aires para sacar a Espert

Guillermo Francos negó recibir 180.000 dólares por mes de YPF

"Narco" y "ñoqui": las acusaciones cruzadas entre Lemoine y Pagano

Quién es Karen Reichardt, el ícono sexy de los '90 que encabezará la lista de diputados de Milei en provincia de Buenos Aires

Javier Milei reivindicó al triunfo de Urquiza sobre "el tirano Rosas", y habló de la "barbarie comunista del kirchnerismo"

Según un informe nacional, ningún cortista de San Juan mostró su declaración jurada

Tasas por las nubes: El descubierto bancario trepó al 190%

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el mensaje de cristina kirchner, a 80 anos del 17 de octubre de 1945: hoy es bessent o peron
Día de la Lealtad

El mensaje de Cristina Kirchner, a 80 años del 17 de octubre de 1945: "Hoy es Bessent o Perón"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas
Primicia de Tiempo

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.
Este viernes

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso

Desde el Ministerio de Educación emitieron un comunicado sobre su accionar tras el caso del alumno que ingresó con un arma de aire comprido a un colegio y otro hecho similar.
Comunicado

Alumno con un arma en una famosa escuela privada de San Juan: qué dijo el Ministerio de Educación

Te Puede Interesar

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas
Primicia de Tiempo

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según un informe nacional, ningún cortista de San Juan mostró su declaración jurada
Justicia

Según un informe nacional, ningún cortista de San Juan mostró su declaración jurada

En el centro, Dante Emanuel Carrizo, quien fue cuestionado por su hermano. A sus costados, Hernán Ariel Carrizo y Gonzalo José David Santander
Todos al Penal

El show de los acusados por el crimen de Emir: llanto, pelea de hermanos y el insistente "señora jueza" de un imputado

Cuatro opciones de películas sobre madres, para ver este fin de semana. video
Tiempo para Ver

Cuatro excelentes películas de distintos géneros en las que las madres son protagonistas

Atrapan a Pimiento por un robo y lo encuentran con una fábrica de drogas en su casa
Allanamiento

Atrapan a 'Pimiento' por un robo y lo encuentran con una fábrica de drogas en su casa