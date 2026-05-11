En la previa de la Marcha Federal Universitaria, el sanjuanino Juan Pablo Gómez habló en Gelatina

El presidente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Juan Pablo Gómez, participó del programa de streaming conducido por Pedro Rosemblat y se refirió a la situación que atraviesan las universidades nacionales en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria.

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Durante la entrevista en Gelatina, el dirigente sanjuanino habló sobre el contexto presupuestario de la Universidad Nacional de San Juan y cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei hacia el sistema universitario.

“La pregunta que nos tenemos que hacer los que hemos decidido que la política y la militancia atraviese nuestra vida es cómo vamos a reconstruir los tejidos de nuestra sociedad”, expresó Gómez durante la charla. Además, sostuvo que “lo que intenta destruir con las universidades nacionales es la idea de Nación” y planteó la necesidad de discutir “cuáles son los nuevos puntos de consenso”.

En ese sentido, remarcó la situación presupuestaria que atraviesa la UNSJ y señaló que la institución continúa funcionando con los mismos fondos del año pasado. “En nuestra universidad seguimos con el presupuesto del año pasado, $120.000 millones”, indicó.

El dirigente también destacó el rol estratégico de la universidad pública para la provincia. “Estamos hablando de una universidad que hace soberanía, que defiende los intereses de San Juan, a partir de una visión estratégica que estamos armando desde la astronomía y desde la minería”, afirmó.

En San Juan, la movilización universitaria se realizará este martes desde las 16 horas. La concentración comenzará en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y culminará en el Rectorado de la UNSJ. Entre los principales reclamos se encuentra el tratamiento y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.