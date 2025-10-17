viernes 17 de octubre 2025

Karen Reichardt cambió la "enfermedad mental" para los votantes opositores por el "chip cultural"

La candidata a diputada nacional por Buenos Aires, la libertaria Karen Reichardt, había sumado a la polémica por sus tuits racistas y xenófobos la calificación de "enfermos mentales" para los que voten al peronismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La candidata de La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt aclaró este viernes su exabrupto sobre los seguidores del peronismo y sostuvo que había hablado de una “enfermedad mental” de los votantes opositores por un “chip cultural”.

“Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural. Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguir votando lo mismo?”, preguntó Reichardt desde sus redes sociales.

La ex vedette había generado ayer una fuerte polémica al asegurar que votar al peronismo en la provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”.

Las controvertidas declaraciones de Reichardt tuvieron lugar durante una entrevista en el programa “Pan y Circo” de Radio Rivadavia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/KarenReichardt1/status/1979242719017861345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1979242719017861345%7Ctwgr%5E38581388f89230472944cb0ec6aba47c1748508c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BZGlqZSDigJhlbmZlcm1lZGFkIG1lbnRhbOKAmSBwb3IgZWwgY2hpcCBjdWx0dXJhbCDwn6SqUGVybyBlbiBzZXJpbzogc2kgIG5vIHRlbmVzIGNsb2FjYXMgICwgbGEgY2FsbGUgZXMgZGUgbG9zIGRlbGluY3VlbnRlcyAsIG5pIGhhYmxhciBkZSBsYSBlZHVjYWNpw7NuICwgeSBjdWFuZG8gdmF5YXMgYSB2b3RhciBmw61qYXRlIHNpIGVsIGF1bGEgdGllbmUgcGljYXBvcnRlcyAsdmFzIGEgc2VndcOtcyB2b3RhbmRvIGxvIG1pc21vPyDwn6aBIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9MTEEyMDI1P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTExBMjAyNTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1F1ZUVsRXNmdWVyem9WYWxnYUxhUGVuYT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BI1F1ZUVsRXNmdWVyem9WYWxnYUxhUGVuYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lBQ2FaZkpCdGwiPmh0dHBzOi8vdC5jby95QUNhWmZKQnRsPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEthcmVuIFJlaWNoYXJkdDEgKEBLYXJlblJlaWNoYXJkdDEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2FyZW5SZWljaGFyZHQxL3N0YXR1cy8xOTc5MjQyNzE5MDE3ODYxMzQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTcsIDIwMjU8L2E2BPC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI2BPC9zY3JpcHQ2BCgo3D%3Fv%3D28a88411a9374ee75aa4145e12bc4d6cs%3D84c36b37796f77421f3538a06428c31f&partner=&hide_thread=false
