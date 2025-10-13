lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

El reclamo de Karen Reichardt: "Dejen de joder con mi nombre"

La candidata a diputada por La Libertad Avanza Karina Celia Vázquez se presenta a elecciones con su nombre artístico, Karen Reichardt, que remonta a algunas generaciones atrás en su familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, estalló en sus redes sociales contra las críticas por el uso de su apellido materno y apuntó directamente contra su rival de Fuerza Patria, Jorge Taiana, y las periodistas Julia Mengolini y Victoria Tolosa Paz. En un encendido posteo, la dirigente libertaria reivindicó su linaje y lanzó una chicana al feminismo.

Lee además
polemica por los tuits racistas y anti messi que comenzo a borrar karen reichardt
Redes sociales

Polémica por los tuits racistas y anti Messi que comenzó a borrar Karen Reichardt
insolito: karen reichardt no podra votarse a si misma
Elecciones

Insólito: Karen Reichardt no podrá votarse a si misma
image

"¡Basta de JODER con mi nombre!", arrancó Reichardt en su cuenta de X. A continuación, aclaró el origen del apellido que generó polémica: "REICHARDT es el Apellido de mi abuela materna, vía mi mamá Celia".

image

Lejos de renegar de su herencia paterna, la candidata afirmó ser "100% ambas: la fuerza de mi linaje materno y el orgullo de mi padre", cuyo apellido es Vázquez.

Aprovechando la controversia, Reichardt convirtió su descargo en un mensaje de campaña y apuntó contra el feminismo, un sector con el que el oficialismo mantiene una fuerte disputa ideológica. "¿Feministas, no pelean por esto? Honrar a las mujeres en la herencia", cuestionó.

La publicación, que cierra con los hashtags "#SoyReichardtYVazquez" y "#LLA", se enmarca en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde la candidata busca consolidar su identidad frente a las críticas de la oposición y algunos medios.

Temas
Seguí leyendo

Quién es Karen Reichardt, el ícono sexy de los '90 que encabezará la lista de diputados de Milei en provincia de Buenos Aires

Bertie Benegas Lynch asume la presidencia de Presupuesto en reemplazo de José Luis Espert

Revés judicial para La Libertad Avanza: la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas sin la imagen de Espert

Paro docente en San Juan: qué dice el Gobierno sobre el descuento del día

Cargo de Fiscal General de San Juan: se viene la definición de la picante terna, antes de las legislativas

Zona Fría, en jaque: por iniciativa de diputados nacionales habrá una sesión especial en San Juan

Javier Milei: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan-mendoza: ¿que paso con el puesto unificado de control policial en el limite interprovincial?
Obra conjunta

San Juan-Mendoza: ¿Qué pasó con el puesto unificado de control policial en el límite interprovincial?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

Un colectivo que regresaba a San Juan desde Chile se averió en la cordillera mendocina y los pasajeros quedaron varados. Imagen ilustrativa.
Enojo e incertidumbre

Un colectivo sanjuanino que volvía de Chile se averió en plena Cordillera y los pasajeros quedaron varados

Te Puede Interesar

La Liga Sanjuanina confirmó que el polémico audio es de un árbitro y ya fue identificado: ¿y ahora?
Apuestas ilegales

La Liga Sanjuanina confirmó que el polémico audio es de un árbitro y ya fue identificado: ¿y ahora?

Por Carla Acosta
En un ataque piraña, una banda rodeó a una pareja en el Centro Cívico y le robó sus pertenencias
Ladrones callejeros

En un ataque piraña, una banda rodeó a una pareja en el Centro Cívico y le robó sus pertenencias

La avenida del Mar en La Serena: quienes llegan estos días de octubre encuentran a la principal arteria de la comuna totalmente renovada y embellecida.  video
Enviada especial

La Serena lanza su temporada 2026 con fiesta en El Faro y esperando repetir otra ola de turistas sanjuaninos

Tras el fallo contra Babsía, otros dos médicos quedaron en la mira: será investigados por falso testimonio
Fundamentos

Tras el fallo contra Babsía, otros dos médicos quedaron en la mira: será investigados por falso testimonio

Denunció a su novio por robarle la bicicleta y al final terminó presa ella
Caucete

Denunció a su novio por robarle la bicicleta y al final terminó presa ella