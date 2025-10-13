Paro docente en San Juan: qué dice el Gobierno sobre el descuento del día

Al menos dos de los tres gremios docentes de San Juan adherirán al paro nacional convocado para este martes 14 de octubre, sin asistencia a los lugares de trabajo, en reclamo por varios ítems salariales, que son dirigidos a la gestión de Javier Milei. Sobre si habrá descuento del día para los maestros que no asistan al aula, la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, dijo que "veremos qué sucede en el día de mañana".

Educación Habrá paro docente en San Juan: cuándo será y el gremio que adhiere

Agregó, en diálogo con Canal 13 San Juan, que "nosotros acá, en la paritaria docente, ustedes saben, ya hemos cubierto también el mes de octubre. En el mes de noviembre nos sentaremos nuevamente con los gremios, como lo hemos hecho siempre, con la sinceridad y el compromiso que nos ha dado el gobernador de sentarnos con los gremios a negociar. Creo que es histórico todo lo que han ido consiguiendo, quizás falta más, y siempre el gobernador va a querer más para los docentes. Y bueno, seguiremos negociando, seguiremos sentados".

Ahondó que "lo que pase mañana lo veremos, nosotros somos un equipo de ministros, tanto el secretario de la Gobernación como el ministro de Hacienda, que deberán evaluar la situación que se dé mañana en cada uno de los establecimientos educativos y qué procedimiento se tomará. Pero por ahora nosotros tenemos que garantizar que la escuela siga, estamos en un período muy importante en octubre, que tiene que ver con con el plan Comprendo y Aprendo, las últimas capacitaciones, no podemos perder un minuto".

La ministra orreguista se mostró cauta sobre el descuento del día pero no lo descartó: "existe la posibilidad, pero nosotros no lo hemos hablado todavía, por eso vamos a ver cuál es el acatamiento, qué sucede en el día de mañana en todos los niveles y modalidades, por ahí no es alto, o si es alto ahí se tomará la decisión. Insisto que generalmente, tanto con el secretario de Hacienda y el secretario de la Gobernación, estaremos conversando ese tema".

Qué piden los gremios

En San Juan, mientras desde UDA (que conduce Karina Navarro) informaron al mediodía que están decidiendo si se pliegan o no al paro, UDAP (dirigido por Patricia Quiroga) y AMET (bajo el mando de Daniel Quiroga) ya confirmaron que adherirán a las medidas de fuerza.

UDAP destacó que se suma al paro convocado por CTERA en todo el país, con estos reclamos:

• Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

• Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente.

• Restitución del FONID y las sumas adeudadas.

• La defensa del régimen previsional y el 82% móvil

Por su parte, AMET informó que adhiere al paro nacional para el martes 14 de octubre y a la campaña de concientización propuesta para el miércoles 15 de octubre. La medida, bajo el argumento de "defensa del financiamiento para la Educación Técnico Profesional y estos pedidos:

•Fondos de la Ley de Educación Técnico-Profesional

•Mayor presupuesto para infraestructura escolar

•Aumento del presupuesto educativo

•Restitución del FONID

•Defender a los Docentes Jubilados

•Convocatoria a la Paritaria Docente Nacional

image