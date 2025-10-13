El comercio sanjuanino apuesta a las ventas con tarjeta de crédito para el Día de la Madre

A pocos días del Día de la Madre, que se celebrará el 19 de octubre, el comercio de San Juan registra un movimiento alentador en las ventas y apuesta fuertemente al uso de tarjetas de crédito como motor de consumo.

Según explicó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, el 70% de las compras realizadas hasta el momento se concretaron con crédito, mientras que el 30% restante corresponde a otras modalidades de pago. “Estamos apostando fuerte a este sistema, con promociones de hasta 12 cuotas sin interés tanto con tarjetas nacionales como provinciales”, señaló.

Rodríguez precisó además que el ticket promedio ronda los $50.000, lo que refleja un mayor uso del financiamiento para afrontar los precios actuales.

Seis de cada diez sanjuaninos ya compraron los regalos

Una encuesta de Tiempo de San Juan reveló que 6 de cada 10 sanjuaninos ya adquirieron los obsequios para celebrar la fecha. El 56,7% aseguró que compró de manera anticipada, mientras que el 20,8% dijo haber aprovechado las ofertas y promociones que los comercios lanzaron en las últimas semanas.

El 18,4% adelantó sus compras para evitar quedarse sin dinero y el 17,5% lo hizo con varias semanas de antelación. En tanto, el 19,5% planea comprar a último momento, por lo que varios locales evalúan extender sus horarios de atención durante el fin de semana.

Por otro lado, el 23,8% de los consultados indicó que no realizará compras para esta ocasión.