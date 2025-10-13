lunes 13 de octubre 2025

Comercio movido

Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre

En una encuesta realizada por Tiempo de San Juan, los usuarios indicaron que, pese a la situación económica, apostarán a regalos para el Día de la Madre. La mayoría apostó a comprarlos de manera anticipada.

Por Mariela Pérez
image

El próximo 19 de octubre es el Día de la Madre y los sanjuaninos se anticipan con las compras de obsequios. Al menos así lo señalaron en una encuesta realizada por Tiempo de San Juan, donde seis de cada diez usuarios indicó que hará la compra de manera anticipada, mientras que un porcentaje menor aseguró que lo hará, pero sobre la fecha.

De acuerdo a los datos, 56,7% de los lectores se inclinaron por las opciones que señalaban la compra de un obsequio de manera anticipada. El 20,8% señaló que aprovechará las ofertas que está ofreciendo el comercio provincial desde hace semanas, debido a que se sumaron estrategias como descuentos, ofertas, promociones y combos que resultan ser un alivio para el bolsillo, más para aquellos que deben comprar más de dos regalos.

image

El 18,4% de los usuarios indicaron que apostarán a la compra anticipada antes de quedarse sin dinero por cubrir otros gastos. De esta manera, se aseguran no llegar al domingo con las manos vacías, eligiendo desde lo más elaborado a lo más simbólico que represente el cariño a la figura materna.

Por su parte el 17,5% de los lectores señalaron que compraron desde hace semanas el regalo, por lo que llegarán tranquilos al próximo domingo, sin preocuparse ni toparse con un comercio colapsado de gente.

image

Así como están quienes se anticipan y buscan opciones con tiempo, también están aquellos que dejan la compra del regalo a última hora, sea por cuestiones de disponibilidad temporal o por mera costumbre. El 19,5% de los lectores aseguró que hará la compra cercana al domingo. Esto es un factor que analizan desde el comercio, y algunos comerciantes como centros están definiendo atender de horario de corrido o extender el horario de atención tanto viernes como sábado.

Del otro lado de la vereda se encuentran los sanjuaninos que para esta fecha no comprarán ningún tipo de presente. El 23,8% de los lectores se inclinó por esta opción.

image (1)

Cabe recordar que durante toda esta semana las distintas cámaras de comercio de la provincia están llevando adelante diversas estrategias para atraer a los consumidores y lograr un repunte en las ventas que sea significativo para el mes, teniendo en cuenta la caída sostenida que vienen registrando desde hace meses.

Temas
