Los psicólogos sanjuaninos actualizaron las prestaciones: un mes de terapia ronda entre los $66.000 y los $132.000

Desde el Colegio de Psicólogos de San Juan informaron los valores mínimos sugeridos para las distintas prestaciones que ejecutan los profesionales correspondientes a octubre y noviembre. Es importante aclarar que si bien son valores que se consensuan en la institución, cada psicólogo de manera particular con sus pacientes termina definiendo la cantidad de encuentros mensuales como formas de pago.

Teniendo en cuenta esto, conforme la información publicada en el sitio web del Colegio, el valor por la consulta individual , que suele tener una extensión promedio entre 40 a 60 minutos es de $33.100 . Si el paciente visita cuatro veces al mes al profesional, el valor mensual de terapia rondaría los $132.4000.

En el caso de la consulta grupal, el valor establecido es de $21.000; mientras que la terapia de pareja/familia será hasta diciembre de $39.600.

Por su parte, el informe psicológico tiene un valor de $30.800; mientras que el psicotécnico se estará cobrando $101.400.

“Se recuerda que estos valores son la base de consultas, los matriculados no pueden cobrar menos de lo estipulado. Pueden cobrar más por sus prestaciones teniendo en cuenta años de ejercicio y formación”, indica la información del Colegio de Psicólogos.

Cabe recordar que estos valores se cobran a pacientes que no cuentan con cobertura de obra social. La actualización procura que los profesionales puedan manejar tarifas acordes a la realidad económica.

El detalle de los nuevos valores establecidos por el Colegio de Psicólogos de San Juan