Octubre movido para la construcción sanjuanina: el metro cuadrado impactado por el dólar y salarios, y ¿qué se espera el mes próximo?

En octubre, el costo del metro cuadrado trepó a $1,35 millones y construir una casa tipo en San Juan ya supera los $104 millones.

El sector de la construcción sanjuanina cerró octubre con números que reflejan el impacto de un mes atravesado por la volatilidad del dólar y la actualización de las paritarias. Según el Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (CIRCOT), el metro cuadrado de construcción se ubicó en $1.351.752,78, una suba del 2,38% respecto setiembre.

Esto encareció el presupuesto que se necesita para construir una vivienda estándar de tres dormitorios y 77 metros cuadrados en San Juan, cuyo valor ahora asciende a 104.220.139 pesos.

El salto impensado del costo de construcción este mes es consecuencia del efecto combinado de dos variables que incidieron directamente en los costos: la disparada del dólar en septiembre, que impactó en los precios de los materiales, y el incremento salarial del 1,3% correspondiente a la última paritaria del gremio de la construcción, explicaron en el CIRCOT.

El efecto dólar y la “reacomodación” de precios

El director del CIRCOT, Juan Carlos Andrada, explicó que el aumento más visible se dio en los materiales de construcción, con una variación del 3,5% respecto al mes anterior. Todo lo que no había subido en lo va del año, se ajustó de golpe.

“El principal factor que incidió en los materiales fue el dólar. Los meses anteriores la variación había sido inferior al 1% o incluso negativa”, señaló. Es que los materiales de construcción y otros insumos necesarios tienen precios dolarizados, ya sea por ser importados o por la inflación local.

Andrada remarcó que “los empresarios venían aguantando los precios para no perder ventas”, pero la volatilidad cambiaria de septiembre y la incertidumbre electoral terminaron trasladándose a los valores de octubre.

En efecto, a mediados de septiembre, tras el revés electoral en Buenos Aires y las tensiones políticas por los vetos de Javier Milei en el Congreso, el dólar se disparó y superó los 1500 pesos, sobrepasando el techo pactado con el FMI pese a la intervención oficial. La situación se estabilizó recién después del respaldo del presidente estadounidense Donald Trump y del secretario del Tesoro Scott Bessent, quienes prometieron apoyo financiero a la Argentina.

Paritarias y mano de obra: el otro componente

A la presión del dólar se sumó el incremento salarial del 1,3% acordado a fines de septiembre po la UOCRA. Aunque menor que la suba en materiales, el ajuste de la mano de obra también contribuyó a elevar el costo final de las obras.

El resultado fue una combinación que el CIRCOT describe como “reacomodamiento general”, en un contexto donde el mercado muestra menos movimiento comercial en las ferreterías y locales de materiales de construcción, y una mayor prudencia de la gente en las decisiones de inversión.

Construir, un desafío cada vez más grande

Con una vivienda tipo que ya supera los 104 millones de pesos, acceder a la construcción sigue siendo un desafío para las familias de ingresos medios. Andrada destacó que los créditos hipotecarios disponibles son de origen bancario y dependen fuertemente de los ingresos declarados. En tanto, el crédito del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para gente que tiene terreno, aún no fue reactivado, lo que deja al sector privado como única vía posible, aunque cada vez más restringida.

Expectativas: lo que viene tras las elecciones

Mirando hacia adelante, en el CIRCOT prevén que noviembre podría registrar nuevos movimientos en los precios, según cómo evolucione el tipo de cambio y la dinámica económica luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Históricamente, los días posteriores a los comicios muestran variaciones. La incertidumbre siempre se traslada a los precios, especialmente en los materiales importados o dolarizados”, advirtió Andrada.

Por ahora, el sector se mantiene expectante, con la atención puesta en que el gobierno nacional logre una estabilidad económica y en la posibilidad de un escenario más previsible para cerrar el año.