viernes 19 de septiembre 2025

Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560

Tras registrar una leve baja el jueves, con el inicio de una nueva jornada el dólar blue comenzó a subir en san juan. El detalle de la cotización y el valor banco por banco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar
dolar blue san juan.jpg
El dólar oficial cotiza este viernes en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, registrando un alza promedio de $20 en comparación a la cotización de las últimas 24 horas. Esto implica que, pese a la intervención del Banco Central, no se puede controlar el precio de la moneda estadounidense.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña se encuentra en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta. En el caso de San Juan, conforme el portal DolarSanJuan.com la cotización se encuentra en $1.460 para la compra y $1.560 para la venta. Comparando el valor durante el cierre del jueves, se registró un salto de $20 al arrancar la jornada, bajando $10 con el paso de la mañana.

image

El dólar MEP, también conocido como dólar financiero, se encuentra en $1.539,64 para la compra y $1.541,04.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.465 / compra $1.515
  • Banco Supervielle - venta $1.466 / compra $1.516
  • Banco BBVA - venta $1.470 / compra $1.525
  • Banco Columbia - venta $1.460 / compra $1.505
  • Banco Santander - venta $1.465 / compra $1.525
  • Banco ICBC - venta $1.460 / compra $1.530
  • Banco Galicia - venta $1.465 / compra $1.525
  • Banco Macro - venta $1.450 / compra $1.525
  • Banco de San Juan - venta $1.465 / compra $1.525

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

