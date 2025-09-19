El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560

El dólar sigue registrando subas pese a la intervención del Banco Central y los esfuerzos del Gobierno nacional por evitar que siga sobre el techo de la banda. Luego de cerrar el blue en San Juan en $1.550 para la compra este jueves , inició la jornada con una nueva alza, elevando su cotización.

El dólar oficial cotiza este viernes en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, registrando un alza promedio de $20 en comparación a la cotización de las últimas 24 horas. Esto implica que, pese a la intervención del Banco Central, no se puede controlar el precio de la moneda estadounidense.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña se encuentra en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta. En el caso de San Juan, conforme el portal DolarSanJuan.com la cotización se encuentra en $1.460 para la compra y $1.560 para la venta. Comparando el valor durante el cierre del jueves, se registró un salto de $20 al arrancar la jornada, bajando $10 con el paso de la mañana.

El dólar MEP, también conocido como dólar financiero, se encuentra en $1.539,64 para la compra y $1.541,04.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Banco Nación - venta $1.465 / compra $1.515

Banco Supervielle - venta $1.466 / compra $1.516

Banco BBVA - venta $1.470 / compra $1.525

Banco Columbia - venta $1.460 / compra $1.505

Banco Santander - venta $1.465 / compra $1.525

Banco ICBC - venta $1.460 / compra $1.530

Banco Galicia - venta $1.465 / compra $1.525

Banco Macro - venta $1.450 / compra $1.525

Banco de San Juan - venta $1.465 / compra $1.525

