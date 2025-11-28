Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas

Soñar no cuesta nada. Ahora si se trata de cumplir ese sueño, puede costar mucho. La experiencia, seguro, será diferente para cada viajero que decide dejar San Juan para llegar a descubrir otros puntos el planeta. Constanza Fiol Montenegro (Coti) es una de esas almas nómades que se animó a dejar todo. Literalmente. Cerró su exitosa pastelería en Albardón donde los clientes llegaban de distintos departamentos para comprar sus delicias; renunció a las horas cátedra como docente de Química, y lo más difícil dejó a su familia y amigos. Como si fuera poco, con un inglés muy básico llegó a Carolina del Norte, EEUU, donde cuida tres chicos que viven sólo con su mamá, y este último fin de semana dictó una Master Class en la prestigiosa UNC (Univerity of North Carolina Chapel Hill), sobre cultura argentina y sanjuanina.

“La decisión más difícil fue cerrar mi pastelería porque me iba muy bien y tenía clientes de muchos lugares no sólo de Albardón, pero finalmente lo hice. Siempre había tenido el sueño de irme a vivir a otro país, aprender otro idioma, otra cultura, pero por cosas de la vida, terminé la escuela, estudié bromatología en la Universidad, también pastelería en el IGA, después abrí el local, comencé a dar clases, y quedó pendiente”, cuenta desde Chicago donde está por cinco días aprovechando un descanso laboral.

Fue la tentación del programa Au Pair que vio por casualidad en redes sociales lo que despertó su interés por viajar a los Estados Unidos aunque sabía que su primer obstáculo sería el idioma. Tuvo suerte porque se encontró con Kristine, mamá de tres niños, que a los 20 años había realizado un intercambio estudiantil en la provincia de Mendoza. Casi de inmediato “matchearon” (la selección de este programa funciona parecido a una app de citas), y se dieron el Me Gusta a la par. Eso les facilitó todo: a Coti aprender el idioma a la perfección y a la anfitriona seguir puliendo el español.

“El programa Au Pair consiste en vivir con una familia americana que te da hospedaje, auto, comida, te pagan por semana y uno se encarga de cuidar a los chicos. Cuando lo ví pensé que era sencillo así es que tomé contacto con ellos y empecé a hacer los trámites porque en ese momento tenía 26 años y aceptan hasta los 27. Tuve que pasar por distintas pruebas, hice entrevistas en inglés, aunque no era muy buena en eso, hice un curso para cuidado de chicos. Todo fue muy rápido ya que empecé en febrero del 24 y en agosto ya estaba en Carolina del Norte”, agrega.

El trabajo de Coti

El reglamento del programa contempla que su trabajo no debe superar las 45 horas semanales. En ese tiempo lleva a Felix de seis, Thomas de ocho y Oliver de 11 a la escuela, a sus actividades deportivas y prepara la cena. Este sí que fue un punto más que valioso para Coti porque logró enamorar a toda la familia con sus preparaciones netamente argentinas y sanjuaninas.

Corre con la ventaja de tener una casa para ella sola en el fondo de la de su familia anfitriona. Eso le da independencia porque las otras chicas que hacen este trabajo deben compartirla. Los fines de semana, o cuando los niños están con su papá, viaja por diferentes ciudades norteamericanas, incluso a Méjico. Mucho más de lo que se puede hacer eb Argentina.

Choques culturales

“Cuando llegué me di cuenta que no entendía ni una palabra, además acá tienen otro acento, pero los niños han sido la clave para aprender. Todo el tiempo me corrigen y me enseñan. Me dicen cosas tales como: ¡que mal hablas!, o yo les pido que me enseñen a pronunciar “, cuenta entre risas.

Llegar a Estados Unidos casi sin saber el idioma no fue la única barrera con la que se encontró. También tuvo que adaptarse a los horarios de las comidas, la forma de saludar, de comer, hasta de relacionarse con la gente.

“Todo es diferente. A mi lo que más me chocó fue cenar a las seis de la tarde, y recién llegada te da vergüenza decir que querés comer más tarde. No te queda otra que adaptarte, más que a mí me gusta mucho merendar y acá a esa hora no tomas un café en ningún lado, sólo en tu casa. Esto sin contar que la comida es muy distinta, pero es algo que puedo solucionar porque cocino mucho. Bastante seguido hago empanadas y afortunadamente se han convertido en las favoritas de los tres chicos. Acá tampoco se junta la familia a comer los domingos, ni los amigos se encuentran como en San Juan”, expresa Coti.

Ella, como muchos otros argentinos, arman grupos entre latinos con los cuales tienen no sólo un idioma en común sino esas ganas de darse un abrazo, comer un asado u otra comida, sin necesidad de tener un pretexto.

“Tengo amigos de Ecuador, Méjico, Colombia, Sudáfrica, España y Argentina con los que hemos creado un lazo muy fuerte porque es a quienes recurrimos cuando tenemos un problema. Ellos están para todo, somos una familia y eso es muy bonito”, indica

Made by Coti

La pastelería de Coti es un capítulo aparte para la familia estadounidense porque ha llegado a armar un castillo (comestible lógicamente), para el cumple de uno de los chicos, cosas con dulce de leche como el rogel y los alfajores que se han convertido en los favoritos. Por supuesto, todo artesanal. En los cumpleaños no faltan sus tortas súper elaboradas que también comenzó a preparar para algunas mamás de los amiguitos de los chicos que se han enamorado de sus delicias.

La Master Class

Hace pocos días Coti aceptó la propuesta de Kristine, su anfitriona, para dar una clase en la UNC aprovechando su experiencia como docente y emprendedora. Preparó material, que incluía mate, para que un nutrido grupo de estudiantes de Economía y Negocios aprendieran algo de cultura argentina, ya que pronto llegarán a Buenos Aires por un viaje de estudios.

“Primero hablé sobre nuestra idiosincrasia porque ellos sólo conocerán Buenos Aires, y Kristine quería que conocieran un poco de las provincias. A ellos les llama mucho la atención el tema de la inflación y como llegar a montar un emprendimiento en este contexto. También se mostraron muy interesados por el mate y lo probaron, a algunos les encantó y a otros les pareció feo”, agrega.

Nuevos viajes

El programa de Au Pair tiene una extensión de dos años, es decir que para Coti vence en agosto del 2026 y ya piensa lo dura que será la separación con los chicos porque es inevitable crear vínculos estrechos. No obstante ya considera otros destinos para seguir sumando experiencias.

“La Coti que vino acá no es la misma que se va. Esta experiencia me ha hecho crecer muchísimo. Estoy muy feliz. Esto no se hace por ganar dinero porque lo que ganas es mínimo. Sí te permite darte el gusto de viajar, de comprarte cosas, pero no podes ahorrar”, dice.

La nueva Coty sabe que tiene un lugar en San Juan y que seguramente regresará, no sin antes continuar por este camino que podría llevarla a otros sitios hasta que sienta la necesidad de volver.