viernes 28 de noviembre 2025

Inolvidable

Los recuerdos y emociones de dos sanjuaninos que estuvieron en el día más importante de la historia de Boca

Se cumplen 25 años de la victoria xeneize sobre el Real Madrid en la final de la Intercontinental del 2000 con los goles de Martín Palermo. Un periodista y un reporte gráfico de San Juan estuvieron presentes en el Estadio Nacional de Tokio.

Por Jorge Balmaceda Bucci
El festejo del segundo gol que marcó Martín Palermo fue captado por la cámara de Marcos Urisa, que estuvo presente en Tokio con Lisandro Peyran. Fotos: Gentileza Marcos Urisa.

El festejo del segundo gol que marcó Martín Palermo fue captado por la cámara de Marcos Urisa, que estuvo presente en Tokio con Lisandro Peyran. Fotos: Gentileza Marcos Urisa.

Cuando la tarde de 28 de noviembre del 2000 se empezaba a difuminar en la noche en Tokio, en Argentina millones de hinchas del fútbol, en su gran mayoría xeneizes, estaban despertando a un nuevo día con la mente puesta en la final de la Copa Intercontinental entre Boca Juniors y Real Madrid.

El conjunto merengue era claro favorito a la victoria para los entendidos de turno, pero eso no aplacó la ilusión de los bosteros en general y de dos hinchas sanjuaninos en particular que se cruzaron el globo terráqueo, mil peripecias mediante, para alentar ‘in situ’ el conjunto de Carlos Bianchi.

El periodista Lisandro Peyran y el fotógrafo Marcos Urisa, ambos acérrimos fanáticos de Boca Juniors y en ese entonces compañeros de Diario de Cuyo, montaron una intrincada logística que les permitió ser testigos del 2-1 contra el Real Madrid, que fue para muchos el día más importante en la historia deportiva del club de sus amores.

image
El once titular de Boca Juniors para la final de la Copa Intercontinental en la que venció al Real Madrid.

El once titular de Boca Juniors para la final de la Copa Intercontinental en la que venció al Real Madrid.

“El recuerdo más fuerte que tengo de ese día fue la cantidad de hinchas de Boca que había en el estadio. Sin dudas, fue el equipo que más gente movilizó en una Intercontinental y no sé si se ha superado en este último Mundial de Clubes. Fue algo realmente impresionante”, rememoró Lisandro, mientras escenas de esa épica película se iban despertando en su cabeza.

Marcos, que al igual que su compañero de esta aventura también resaltó “el laburazo” que fue conseguir las acreditaciones y los recursos económicos para semejante travesía, focalizó en el segundo gol de Martín Palermo -el que estableció el 2-0 transitorio- el gran momento de ese día: “Cuando Martín Palermo mete el segundo gol y se viene a festejarlo a donde estaba yo con una enorme cantidad de reporteros gráficos fue algo increíble. Todos mis colegas ya tenías cámaras digitales y yo aún estaba con mi máquina con rollos, pero no me importó nada. Yo hice muchos disparos y después me tuve que esperar a ver qué salía en el revelado. Si dentro de toda la emoción había estado atento en el encuadre, si estaba todo en foco. Fue algo hermoso”.

image
Marcos Urisa no se privó de una foto con Carlos Bianchi.

Marcos Urisa no se privó de una foto con Carlos Bianchi.

“Siempre digo que personalmente fue lo más lindo que me puso pasar como reportero gráfico y como hincha de Boca. Estuve acreditado y disfruté de un gran día para mi corazón azul y amarillo. Fue el combo perfecto”, completó Urisa, quien hoy está vinculado al periodismo institucional en Chimbas.

Peyran, que aún sigue perteneciendo a la plantilla de Diario de Cuyo y también está al frente de la web La Excusa Deportiva, sumó la gustosa impresión que sintió al estar viendo en ese encuentro a Luis Figo, en ese momento el mejor de mundo, y a otros grandes como Casillas, Roberto Carlos y Raúl. Y, obviamente, el festín que se pegó un tal Juan Román Riquelme con la pelota bajo su suela.

image
El Patrón Bermúdez, levantando la Copa Intercontinental.

El Patrón Bermúdez, levantando la Copa Intercontinental.

“Después del partido, tras también disfrutar de la rueda de prensa de Carlos Bianchi, nos fuimos con muchos hinchas a la puerta del hotel donde estaba el plantel de Boca. Fue una locura total. Una hermosa locura”, agregó Lisandro, quien también compartió la asombrosa y moderna confección de la ciudad de Tokio: “Fue la primera vez que vi una calle, arriba de otra calle como si nada”.

