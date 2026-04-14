Comerciantes sanjuaninos consideran que el fin del programa "Volver al Trabajo" profundizará la caída del consumo

La finalización del programa Volver al Trabajo terminó con la inyección de 1.100 millones de pesos que circulaban en el comercio y aportaban al consumo de la provincia. Desde el sector comercial están preocupados debido a que la medida agrava el actual escenario de caída de ventas, al quedarse sin el flujo de dinero de ese plan social.

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La situación del comercio sanjuanino no es fácil. Al desplome del consumo, se suma la suba de costos fijos, como los servicios o alquileres, y ahora la quita de un plan social que aportaba al mercado 1.100 millones de pesos. Gastón Villordo, presidente de la Cámara de Comercio, Agroindustrial y Turismo de Rawson, sostiene que la quita de políticas sociales profundiza la crisis del sector, ya que ese dinero que antes circulaba y se volcaba al consumo interno ahora desaparece del circuito económico local. “Venimos con una inflación que es baja, pero los costos están aumentando significativamente”, señaló.

“Todo el dinero que se quita de este circuito económico impacta directamente, porque esos fondos se vuelcan, en parte, a nuestros negocios”, continuó.

El dirigente comercial dio un pantallazo de la grave situación que vive el sector en la actualidad y aseguró que los empresarios están sobrevivendo a las circunstancias actuales. “Hay comerciantes que me dicen: 'Aguanto dos meses más y bajo las persianas, no lo puedo sostener más'. El sector vive una realidad en la que ya no se trata de atravesar un mal momento, sino de que ya no tienen ahorros para seguir sosteniendo el negocio”, expresó.

Por su parte, Daniel Milla, presidente de la Cámara de Comercio de Chimbas, explicó que los negocios de barrio son los más afectados por la caída del consumo, ya que el dinero de los planes sociales se destina principalmente a necesidades básicas como comestibles, calzado y ropa, entre otros. “La gente tiene cada vez menos posibilidades de acceder a productos y servicios, lo que acentúa la crisis. Hoy las empresas no tienen margen de rentabilidad: prácticamente están subsistiendo”, detalló.

“Hoy enfrentamos muchos desafíos, pero esta medida en particular afecta directamente al negocio de barrio; el comercio de cercanía es el más perjudicado”, siguió Milla.

El comercio local no tiene expectativas certeras respecto al futuro y solamente vislumbra un escenario de incertidumbre. "Para implementar este tipo de medidas, es necesario tener en cuenta otros desafíos y parámetros. Debemos analizar el entorno para ser creativos, inventivos y, precisamente, lograr que los negocios siga siendo rentable", concluyó, refieriendose también a la comptencia que deben afrontar por parte de importaciones y el crecimiento de las plataformas online de ventas.

San Juan pierde 1.100 millones de pesos

El Gobierno Nacional decidió darle de baja al programa "Volver al Trabajo", que en San Juan sumaba 15.000 beneficiarios, quienes percibían mensualmente 78.000 pesos. Por la caída del plan, se calcula que ingresarán 1.100 millones menos a la provincia. La mayor parte de los recursos se destinaba a la compra de alimentos y en departamentos como Rawson y Chimbas, todos los días 5 —fecha de cobro del programa— se generaba un importante movimiento comercial con estos recursos.

Desde mayo, serán 15.000 los sanjuaninos que se quedarán sin esta cobertura económica. La decisión afectará a unos 950.000 beneficiarios de todo el país, según informaron medios nacionales, quienes, de ahora en más, deberán migrar hacia un sistema de formación laboral basado en vouchers si desean mantener el acompañamiento estatal.

El Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado para justificar la medida. Allí sostuvo que la finalización del programa Volver al Trabajo (VAT) “responde a una decisión planificada desde su creación”, al tratarse de una reformulación del ex Potenciar Trabajo. Según explicaron, el programa tenía una vigencia de dos años. Durante ese período, los beneficiarios recibieron una asignación mensual no remunerativa —cuyo último pago se efectuó en abril— y accedieron a una inscripción prioritaria en distintas capacitaciones laborales, indicaron.