martes 21 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Movida en la Legislatura

En San Juan cambiarán la ley de sanciones a policías por considerarla "exagerada"

El orreguismo impulsa cambios en el artículo 48 de la Ley 298-R para que las suspensiones no impidan por seis meses el cobro de adicionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, explicó los fundamentos del proyecto en la reunión de la comisión de Diputados esta semana.&nbsp;

El secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, explicó los fundamentos del proyecto en la reunión de la comisión de Diputados esta semana. 

55219324151_049426828c_k

"Se entendía que había una doble sanción y además un poco exagerada respecto de aquellos policías que eran sancionados con algunas faltas y que como se les incorporaba también como sanción, además de la suspensión en las tareas, la inhabilitación para realizar adicionales", explicó el diputado del oficialismo Juan de la Cruz Córdoba al describir la iniciativa que busca reformar el régimen policial. Este proyecto, identificado como el expediente 648, propone modificar el artículo 48 de la Ley Nº 298-R para ajustar el sistema disciplinario bajo principios de razonabilidad y proporcionalidad. La normativa vigente establece que cualquier sanción de suspensión, incluso de un solo día, conlleva automáticamente la imposibilidad de realizar servicios adicionales por un periodo de seis meses.

Lee además
san juan sumo 57 nuevas camaras de seguridad y ya alcanza las 660 en toda la provincia
CISEM

San Juan sumó 57 nuevas cámaras de seguridad y ya alcanza las 660 en toda la provincia
advierten por la venta de garrafas adulteradas en san juan: como identificar los peligros
Seguridad

Advierten por la venta de garrafas adulteradas en San Juan: cómo identificar los peligros

Los argumentos centrales del proyecto sostienen que la aplicación uniforme de esta inhabilitación genera efectos desproporcionados, especialmente en infracciones leves, afectando ingresos que forman parte de la retribución habitual del personal. Además, se ha observado que esta restricción prolongada impide que la autoridad policial disponga de efectivos para tareas de vigilancia y funciones de máxima seguridad que son esenciales para la sociedad. La inquietud por este cambio surgió del propio personal policial y fue canalizada a través de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de lograr un equilibrio adecuado entre la disciplina estatal y los derechos laborales de los agentes.

55219324151_049426828c_k
El secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, participó de la reunión de comisión de Diputados.

El secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, participó de la reunión de comisión de Diputados.

Durante la reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Justicia y Seguridad en la Cámara de Diputados de San Juan, se acaba de dar un paso decisivo al emitirse un despacho favorable para la iniciativa. En este encuentro participaron los presidentes de ambas comisiones, Juan de la Cruz Córdoba y Marcela Quiroga, junto a otros doce legisladores y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado. El funcionario explicó detalladamente la realidad que enfrenta la fuerza provincial y la necesidad de modernizar una norma que hoy resulta abusiva.

En cuanto a los plazos y el futuro de la reforma, el proyecto ya tomó estado parlamentario y cuenta con la aprobación de las comisiones intervinientes. El siguiente paso será su tratamiento en el recinto de sesiones, donde se espera que el total de los diputados que integran la cámara le otorguen la sanción definitiva en una de las próximas sesiones ordinarias.

Delgado, destacó la apertura de los legisladores al señalar que "la Cámara de Diputados tiene el proyecto y también ha coincidido que hoy por faltas leves tenga la imposibilidad de realizar adicionales" es algo que debe corregirse. Según lo detallado por el funcionario de Marcelo Orrego, la nueva propuesta establece que, en casos de sanciones superiores a siete días, la imposibilidad de realizar adicionales se limite únicamente a 15 días, eliminando el castigo de seis meses para las faltas menores.

Expansión del monitoreo y equipamiento tecnológico

En el marco del encuentro en la Legislatura, las autoridades también abordaron el fortalecimiento tecnológico de la seguridad provincial a través del programa Prisma. Este plan estratégico de monitoreo activo, anunciado por Orrego el 1 de abril cuando dejó abierto el ciclo de sesiones ordinarias en la Legislatura, busca dotar de equipamiento, especialmente cámaras de videovigilancia y casillas de seguridad, a diversos departamentos, comenzando con pedidos específicos para 25 de Mayo.

El secretario Delgado subrayó que la implementación de estas herramientas depende directamente de la conectividad que está expandiendo la empresa estatal Innova en todo el territorio sanjuanino. Una vez garantizada la conexión, la Secretaría de Seguridad procede a la instalación de dispositivos de vigilancia según el mapa del delito y la disponibilidad de recursos, permitiendo que los agentes realicen un monitoreo activo y eficiente desde las nuevas casillas que se sumarán al sistema del Centro Integral de Seguridad, Emergencias y Monitoreo (CISEM) 911.

Embed - Entrevista al secretario de Seguridad - Enrique Delgado

Temas
Seguí leyendo

Elecciones en AMET: un dirigente que deja su puesto tras 16 años, el hijo que participa de los comicios y una lista impugnada

Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo

Defensa al Consumidor en San Juan: en menos de cuatro meses se acumuló la misma cantidad de denuncias que en todo el 2025

El consultor estrella del macrismo ahora asesora a un sanjuanino

El "señor del Parque", el hombre que estuvo desaparecido en reiteradas oportunidades y volvió a ser noticia en San Juan

Vivir en una casa del IPV es tres veces más barato que alquilar, pero la mitad de los adjudicatarios no paga la cuota en San Juan

Crece el grooming en San Juan: el último caso de dos nenas, el peligro de Sangi y consejos para padres

La metamorfosis de una histórica esquina de San Juan: ahora es el estacionamiento de un gimnasio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
elecciones en amet: un dirigente que deja su puesto tras 16 anos, el hijo que participa de los comicios y una lista impugnada
Gremial

Elecciones en AMET: un dirigente que deja su puesto tras 16 años, el hijo que participa de los comicios y una lista impugnada

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Una vereda de la Esquina Colorada. video
Nuevo destino

La metamorfosis de una histórica esquina de San Juan: ahora es el estacionamiento de un gimnasio

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Escándalo en Villa Elisa: denunció el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero
Tribunales

Escándalo en Villa Elisa: denunció el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero

Te Puede Interesar

El secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, explicó los fundamentos del proyecto en la reunión de la comisión de Diputados esta semana.  video
Movida en la Legislatura

En San Juan cambiarán la ley de sanciones a policías por considerarla "exagerada"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pistolero, terror de Chimbas y Rawson, condenado a 7 años: es sospechoso del asalto donde balearon a una joven
Investigación

El pistolero, terror de Chimbas y Rawson, condenado a 7 años: es sospechoso del asalto donde balearon a una joven

Monseñor Lozano, mano derecha de Bergoglio y el mensaje que el Papa le dedicó cuando fue su Vicario video
A un año de la muerte de Francisco I

Monseñor Lozano, mano derecha de Bergoglio y el mensaje que el Papa le dedicó cuando fue su Vicario

Se quedó dormido al volante, impactó con un pilar de la luz y terminó volcando en un zanjón de Santa Lucía. Foto: radio Del Sur.
En Santa Lucía

Se quedó dormido mientras conducía, pasó de largo, chocó con un pilar y terminó en un zanjón

Sobreseerían a Pampita, una de las acusadas de quemar a un hombre en la Terminal
Lo último

Sobreseerían a "Pampita", una de las acusadas de quemar a un hombre en la Terminal