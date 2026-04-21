En San Juan cambiarán la ley de sanciones a policías por considerarla "exagerada"

El secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, explicó los fundamentos del proyecto en la reunión de la comisión de Diputados esta semana.

"Se entendía que había una doble sanción y además un poco exagerada respecto de aquellos policías que eran sancionados con algunas faltas y que como se les incorporaba también como sanción, además de la suspensión en las tareas, la inhabilitación para realizar adicionales", explicó el diputado del oficialismo Juan de la Cruz Córdoba al describir la iniciativa que busca reformar el régimen policial. Este proyecto, identificado como el expediente 648, propone modificar el artículo 48 de la Ley Nº 298-R para ajustar el sistema disciplinario bajo principios de razonabilidad y proporcionalidad. La normativa vigente establece que cualquier sanción de suspensión, incluso de un solo día, conlleva automáticamente la imposibilidad de realizar servicios adicionales por un periodo de seis meses.

Los argumentos centrales del proyecto sostienen que la aplicación uniforme de esta inhabilitación genera efectos desproporcionados, especialmente en infracciones leves, afectando ingresos que forman parte de la retribución habitual del personal. Además, se ha observado que esta restricción prolongada impide que la autoridad policial disponga de efectivos para tareas de vigilancia y funciones de máxima seguridad que son esenciales para la sociedad. La inquietud por este cambio surgió del propio personal policial y fue canalizada a través de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de lograr un equilibrio adecuado entre la disciplina estatal y los derechos laborales de los agentes.

55219324151_049426828c_k El secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, participó de la reunión de comisión de Diputados.

Durante la reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Justicia y Seguridad en la Cámara de Diputados de San Juan, se acaba de dar un paso decisivo al emitirse un despacho favorable para la iniciativa. En este encuentro participaron los presidentes de ambas comisiones, Juan de la Cruz Córdoba y Marcela Quiroga, junto a otros doce legisladores y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado. El funcionario explicó detalladamente la realidad que enfrenta la fuerza provincial y la necesidad de modernizar una norma que hoy resulta abusiva.

En cuanto a los plazos y el futuro de la reforma, el proyecto ya tomó estado parlamentario y cuenta con la aprobación de las comisiones intervinientes. El siguiente paso será su tratamiento en el recinto de sesiones, donde se espera que el total de los diputados que integran la cámara le otorguen la sanción definitiva en una de las próximas sesiones ordinarias.

Delgado, destacó la apertura de los legisladores al señalar que "la Cámara de Diputados tiene el proyecto y también ha coincidido que hoy por faltas leves tenga la imposibilidad de realizar adicionales" es algo que debe corregirse. Según lo detallado por el funcionario de Marcelo Orrego, la nueva propuesta establece que, en casos de sanciones superiores a siete días, la imposibilidad de realizar adicionales se limite únicamente a 15 días, eliminando el castigo de seis meses para las faltas menores.

Expansión del monitoreo y equipamiento tecnológico

En el marco del encuentro en la Legislatura, las autoridades también abordaron el fortalecimiento tecnológico de la seguridad provincial a través del programa Prisma. Este plan estratégico de monitoreo activo, anunciado por Orrego el 1 de abril cuando dejó abierto el ciclo de sesiones ordinarias en la Legislatura, busca dotar de equipamiento, especialmente cámaras de videovigilancia y casillas de seguridad, a diversos departamentos, comenzando con pedidos específicos para 25 de Mayo.

El secretario Delgado subrayó que la implementación de estas herramientas depende directamente de la conectividad que está expandiendo la empresa estatal Innova en todo el territorio sanjuanino. Una vez garantizada la conexión, la Secretaría de Seguridad procede a la instalación de dispositivos de vigilancia según el mapa del delito y la disponibilidad de recursos, permitiendo que los agentes realicen un monitoreo activo y eficiente desde las nuevas casillas que se sumarán al sistema del Centro Integral de Seguridad, Emergencias y Monitoreo (CISEM) 911.