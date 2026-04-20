lunes 20 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2027

El consultor estrella del macrismo ahora asesora a un sanjuanino

Jaime Durán Barba estaría coacheando a un dirigente de San Juan que está trabajando para posicionar a un candidato en el ámbito nacional.

Por Ana Paula Gremoliche
image - 2026-04-20T192826.995

El consultor político Jaime Durán Barba, que participó en varias campañas del PRO, alcanzó gran notoriedad tras la victoria presidencial de Mauricio Macri en 2015. Ese triunfo llevó a muchos dirigentes a verlo como una figura capaz de garantizar éxito electoral. En ese marco, estaría manteniendo una relación con el diputado provincial y dirigente de la CGT, Eduardo Cabello. Aunque no se trataría de un trabajo directo y sostenido, sí habrían existido reuniones vinculadas al posicionamiento de Dante Gebel a nivel nacional.

Lee además
con precio aun sin definir, el programa garrafa hogar en san juan se lanzaria en mayo
Social

Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo
Tras el traslado de la Mesa de Entrada de Defensa al Consumidor a planta baja en 2022 las denuncias aumentaron. Los nuevos boxes están ubicados en planta baja del Centro Cívico, núcleo 5.
Reclamos

Defensa al Consumidor en San Juan: en menos de cuatro meses se acumuló la misma cantidad de denuncias que en todo el 2025
image
Cabello en un acto pol&iacute;tico de posicionamiento a Gebel.&nbsp;

Cabello en un acto político de posicionamiento a Gebel.

Dante Gebel es un pastor evangélico y conductor de televisión argentino radicado en Estados Unidos. Es fundador y pastor evangélico de la iglesia River Church. Desde hace un tiempo, hay campañas de posicionamiento tanto mediáticas como políticas con miras hacia el 2027, con una posible candidatura a presidente.

Lógicamente, Gebel empezó a traccionar dirigentes en las provincias. En San Juan, Cabello se perfila como el representante perfecto: también pastor evangélico y referente peronista. Es por esto que el referente sindicalista no solo se encuentra en el armado provincial, sino también en el nacional.

Es en este contexto en el que se surge Durán Barba. El consultor está trabajando para posicionar a Gebel en los medios nacionales y, por ende, con Cabello. Según indicaron algunas fuentes, el trabajo con el sanjuanino se trata de reuniones esporádicas.

¿Por dentro o por fuera del peronismo?

Todo indica que Gebel busca jugar por dentro del peronismo y así busca hacerlo en todo el país. Sin embargo, si esto no es posible por razones políticas, el evangelismo ya tiene a disponibilidad algunos partidos políticos para competir en el 2027.

Temas
Seguí leyendo

El "señor del Parque", el hombre que estuvo desaparecido en reiteradas oportunidades y volvió a ser noticia en San Juan

Vivir en una casa del IPV es tres veces más barato que alquilar, pero la mitad de los adjudicatarios no paga la cuota en San Juan

Crece el grooming en San Juan: el último caso de dos nenas, el peligro de Sangi y consejos para padres

La metamorfosis de una histórica esquina de San Juan: ahora es el estacionamiento de un gimnasio

El cambio del ENRE que dejó afuera a Filo del Sol no altera la hoja de ruta de Vicuña en San Juan

Encontraron a uno de los hombres buscados en San Juan; el otro sigue desaparecido

San Juan celebra la 3ª edición de VacunArte+ con una jornada integral de salud, cultura y comunidad

Atención: cambió el recorrido de una línea clave de colectivos en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fracaso la conciliacion entre el cortista lima y el empresario vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Por Luz Ochoa

Las Más Leídas

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño

Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.
En detalle

La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Quiso esquivar un control policial sobre Ruta 40, en Albardón, y terminó chocando con una moto.
Albardón

Un automovilista intentó esquivar un control policial haciendo la U y chocó con una moto en Ruta 40

Te Puede Interesar

Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo
Social

Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los tres acusados durante una de las audiencias.
Caso de trata de personas

Se viene el veredicto en el juicio contra la familia gitana acusada de retener y explotar a una adolescente en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude telefónico

Un jubilado sanjuanino fue estafado en $4.400.000 después de que hackearan el WhatsApp a su hija

Tras el traslado de la Mesa de Entrada de Defensa al Consumidor a planta baja en 2022 las denuncias aumentaron. Los nuevos boxes están ubicados en planta baja del Centro Cívico, núcleo 5.
Reclamos

Defensa al Consumidor en San Juan: en menos de cuatro meses se acumuló la misma cantidad de denuncias que en todo el 2025

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson