El consultor estrella del macrismo ahora asesora a un sanjuanino

El consultor político Jaime Durán Barba, que participó en varias campañas del PRO, alcanzó gran notoriedad tras la victoria presidencial de Mauricio Macri en 2015. Ese triunfo llevó a muchos dirigentes a verlo como una figura capaz de garantizar éxito electoral. En ese marco, estaría manteniendo una relación con el diputado provincial y dirigente de la CGT, Eduardo Cabello. Aunque no se trataría de un trabajo directo y sostenido, sí habrían existido reuniones vinculadas al posicionamiento de Dante Gebel a nivel nacional.

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Dante Gebel es un pastor evangélico y conductor de televisión argentino radicado en Estados Unidos. Es fundador y pastor evangélico de la iglesia River Church. Desde hace un tiempo, hay campañas de posicionamiento tanto mediáticas como políticas con miras hacia el 2027, con una posible candidatura a presidente.

Lógicamente, Gebel empezó a traccionar dirigentes en las provincias. En San Juan, Cabello se perfila como el representante perfecto: también pastor evangélico y referente peronista. Es por esto que el referente sindicalista no solo se encuentra en el armado provincial, sino también en el nacional.

Es en este contexto en el que se surge Durán Barba. El consultor está trabajando para posicionar a Gebel en los medios nacionales y, por ende, con Cabello. Según indicaron algunas fuentes, el trabajo con el sanjuanino se trata de reuniones esporádicas.

¿Por dentro o por fuera del peronismo?

Todo indica que Gebel busca jugar por dentro del peronismo y así busca hacerlo en todo el país. Sin embargo, si esto no es posible por razones políticas, el evangelismo ya tiene a disponibilidad algunos partidos políticos para competir en el 2027.