Atención: cambió el recorrido de una línea clave de colectivos en San Juan

Cambió el recorrido de una línea clave de la Red Tulum.

La empresa Mayo informó que la línea 210 de la Red Tulum ya comenzó a operar con un nuevo recorrido en el tramo que conecta el departamento de Pocito con Capital. La modificación, según explicaron, apunta a optimizar la circulación y mejorar el servicio para los usuarios que utilizan este trayecto de manera habitual.

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Según detallaron, el nuevo trazado establece que el colectivo ahora circula por calles y avenidas clave del área urbana: General Acha, Avenida Córdoba, Avenida Rioja, Mitre, Avenida Rawson, Santa Fe y Mendoza. A partir de ese punto, el recorrido continúa con su trayecto habitual.

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Desde la empresa indicaron que este cambio se encuentra en etapa de prueba durante un período de 30 días. Durante ese tiempo se evaluará su funcionamiento, el impacto en los tiempos de viaje y la adaptación de los pasajeros.

Las autoridades recomiendan a los usuarios prestar atención a las modificaciones y consultar el mapa actualizado del recorrido para evitar inconvenientes en sus traslados diarios.